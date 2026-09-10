Quilmes: un menor le preguntó a la IA cómo planificar un tiroteo en su escuela, lo alertó el FBI y fue detenido + Agregar ámbito en









El joven había realizado consultas en ChatGPT para preparar un atentado. Los mensajes fueron derivados a la agencia de seguridad estadounidense, que los envió a la Embajada de EEUU en Argentina. La Policía Federal actuó en consecuencia y arrestó al menor.

La Policía Federal secuestró material comprometedor.

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó y detuvo en Quilmes a un menor de edad que habría amenazado con realizar un tiroteo en su escuela y asesinar a compañeros. La investigación se inició a mediados de agosto a partir de una alerta enviada por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

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Según informaron fuentes oficiales, la alerta estaba vinculada a un usuario de correo electrónico que habría realizado consultas en ChatGPT en las que manifestaba su intención de perpetrar un ataque armado en un establecimiento educativo. El eventual ataque habría sido proyectado para 2027.

A partir de la gravedad de las expresiones detectadas, la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, comenzó a realizar tareas de inteligencia digital y de campo. Para ello se utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), que permitieron individualizar al presunto autor y establecer que se encontraba en el partido de Quilmes.

Allanamiento, detención y secuestro de materiales La investigación quedó entonces bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo de Walter Bruno. Con la intervención de la Justicia, personal policial llevó adelante un operativo en el que fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un pasamontañas camuflado de estilo militar y gafas de protección táctica de color negro.

Además, se dispuso la citación de los padres del adolescente, junto con el menor, a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La identidad del adolescente y otros datos sensibles fueron preservados debido a su condición de menor de edad.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa, caratulada como "Intimidación Pública". El procedimiento se realizó en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la investigación y prevención de amenazas y posibles hechos de violencia.

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