Aumento de casos de hantavirus en el país: cuál es la región que concentra el 70% de los contagios

El último Boletín Epidemiológico alertó un incremento del 17% en los contagios y una letalidad del 39%, con fuerte impacto en el centro del país.

El hantavirus volvió a encender alarmas sanitarias tras un incremento del 17% en los casos registrados este año.

El Ministerio de Salud informó un aumento del 17% en los casos de hantavirus en la Argentina y confirmó que la región centro concentra el 70% de las infecciones, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. La cartera que conduce Mario Lugones destacó la necesidad de reforzar medidas preventivas ante el avance del virus.

El reporte identificó zonas de riesgo distribuidas en cuatro grandes regiones: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Además, advirtió una marcada estacionalidad: entre septiembre y abril se concentró el 90% de los contagios, con mayor incidencia de octubre a mayo.

hantavirus.jpg La región centro concentra el 70% de las infecciones confirmadas, según el último Boletín Epidemiológico Nacional. El Sol de Puebla A nivel nacional se registraron 23 casos confirmados, de los cuales nueve terminaron en fallecimientos. Esto representa una letalidad del 39%, con la región Centro como la más afectada tanto en contagios como en muertes. Frente a este escenario, el Gobierno insistió en intensificar controles y medidas de prevención.

Cómo se transmite y cuáles son los síntomas El hantavirus está presente en todo el mundo y se transmite por contacto con roedores o sus excretas. El período de incubación puede variar de una a seis semanas. En la Argentina, solo la cepa patagónica puede transmitirse de persona a persona mediante contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

La infección ocurre principalmente al inhalar partículas virales en polvo contaminado en espacios cerrados como galpones, depósitos, establos, viviendas o refugios, aunque también puede producirse por la mordedura de roedores infectados.

hantavirus.jpg El virus, transmitido por roedores y sus excretas, presenta mayor circulación entre octubre y mayo. El virus puede desencadenar una infección pulmonar grave que, en algunos casos, evoluciona hacia el síndrome pulmonar por hantavirus, considerado potencialmente mortal por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Los síntomas aparecen entre una y ocho semanas después de la exposición e incluyen: Fatiga

fiebre

dolores musculares. En etapas avanzadas pueden surgir tos, dificultad para respirar y presión en el pecho por acumulación de líquido en los pulmones. Cerca de un tercio de los pacientes que desarrollan complicaciones respiratorias fallecen. Prevención: la herramienta clave La recomendación central para reducir riesgos es limitar al máximo el contacto con roedores y con sus excrementos, especialmente en entornos rurales o espacios cerrados donde estos animales pueden habitar.