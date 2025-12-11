La electromovilidad en la Argentina, en alerta: un usuario quedó varado con su auto por no tener dónde cargarlo + Seguir en









Al agotarse la batería de su vehículo, el conductor comenzó a buscar estaciones con disponibilidad de recarga en uno de los corredores más transitados del país. Sin embargo, se topó con una serie de negativas.

La red de carga para autos eléctricos, el gran desafío en la Argentina Imagen: Freepik

Un viaje que prometía ser un adelanto del futuro eléctrico terminó exponiendo las limitaciones actuales del país. Un conductor que se desplazaba desde Marcos Juárez hacia Córdoba Capital quedó inmovilizado al llegar a las afueras de la ciudad, luego de recorrer unos 300 kilómetros por la Ruta 9 sin poder encontrar un punto de carga operativo.

autos electricos El episodio volvió a poner sobre la mesa un problema que analistas del sector vienen señalando: el crecimiento de la oferta de autos eléctricos no va acompañado del desarrollo necesario de cargadores en rutas y zonas urbanas. Depositphotos Según relató en diálogo con Cadena 3, ninguna de las estaciones ubicadas en el acceso por autopista ni las de la zona de circunvalación y Ruta 19 ofrecía suministro eléctrico.

La respuesta de la estación de servicio al conductor que quedó varado con su auto eléctrico La frustración aumentó cuando, al consultar directamente en una estación de servicio, recibió una respuesta que puso en evidencia la falta de coordinación en la infraestructura para electromovilidad: el personal del lugar le informó que no tenían permiso para brindar energía a vehículos eléctricos.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un problema que analistas del sector vienen señalando: el crecimiento de la oferta de autos eléctricos no va acompañado del desarrollo necesario de cargadores en rutas y zonas urbanas. Una brecha que, por ahora, sigue convirtiendo la transición energética en un desafío mayor para quienes intentan adoptarla.