Un trámite obligatorio para salir a la ruta aumenta durante este verano 2026

Este control obligatorio, y de carácter principal, va a contar con un aumento a partir del primer mes de 2026.

Los precios están estrictamente relacionados a los sueldos del personal que realiza los controles en las plantas de verificación.

El inicio de 2026 trajo modificaciones relevantes para los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires en relación a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Desde el 16 de enero , comienza a regir un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, establecido por la Resolución N° 369/2025.

De esta forma se aplicará un aumento del 21,8% y ampliará la diferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los valores continúan siendo considerablemente bajos.

Contar con la VTV vigente se volvió fundamental no solo para circular sin problemas, sino también para evitar multas que, con el nuevo esquema de sanciones, superan los $100.000. A esto se suma el refuerzo de los controles en rutas y accesos, lo que transforma al trámite en una prioridad para este comienzo del año.

En la provincia de Buenos Aires, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben pagar $97.057,65 por la VTV, mientras que las motos abonan $38.801. En el caso de los vehículos que superan los 2.500 kilos, el costo asciende a $174.604.

La exigencia rige a partir de los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde entonces la verificación debe renovarse de forma anual.

Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verificación es obligatoria recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros.

Los costos también resultan más bajos, ya que tienen un monto de $63.453,61 para autos de hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, según el estado general del vehículo, algunos pueden obtener una oblea con una vigencia de dos años.

Por qué aumenta la VTV en el verano

Los precios de la VTV están estrictamente relacionados a los sueldos del personal que realiza los controles en las plantas de verificación. Esta actualización corresponde al último acuerdo paritario entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025.

La resolución propone que la tarifa básica representa el 7% del salario de un operario categoría 1, lo que explica la periodicidad de estos ajustes.

Calendario por patente en 2026

El cronograma de vencimientos continúa organizado por el último número de la patente: