Alerta gripe H3N2 en la Argentina: cuáles son los síntomas y los grupos de riesgo

Tras la primera muerte y el aumento de casos en varias provincias, las autoridades y especialistas insisten en las medidas de prevención.

Cuáles son los síntomas y cuáles son los grupos de riesgo de la gripe H3N2.

Tras la confirmación de la primera muerte por gripe H3N2 subclado K en Mendoza, se encendieron las alertas en el sistema sanitario argentino. Además del fallecimiento de un hombre de 74 años que residía en España y había llegado al país en diciembre, se notificaron casos en otras 14 provincias.

En este contexto, las autoridades y los especialistas insisten en la importancia de identificar los síntomas, mantener la vacunación al día y consultar precozmente ante cuadros sospechosos, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza que, según los especialistas, circula todos los años , aunque no siempre con el mismo comportamiento.

La mutación reciente del virus, conocida como H3N2-K , modificó algunas de sus características y logró evadir parcialmente las defensas generadas por infecciones previas o por vacunas formuladas con cepas anteriores. Así, este subclado K, que presenta una mutación en la proteína hemaglutinina , incrementa un 56% su capacidad de contagio respecto a temporadas previas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según los expertos, los primeros síntomas son tos persistente , seguida de congestión nasal . Ya entre las 24 y 48 horas, aparece la fiebre alta , el decaimiento, los dolores musculares y las molestias pulmonares . Incluso, el cansancio extremo puede prolongarse después de que la fiebre ceda.

Por ese motivo, ante la aparición de estos síntomas se recomienda consultar al médico para un diagnóstico adecuado, sobre todo en personas de riesgo.

Cuál es el mayor grupo de riesgo

Los casos detectados en Argentina afectaron a personas mayores de sesenta años y menores de diez, dos grupos que presentan mayor vulnerabilidad ante la infección. Entre los afectados, casi la mitad requirió internación y solo el 21% había recibido la vacuna antigripal.

Además, las condiciones clínicas que aumentan el riesgo de cuadros graves incluyen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal crónica.

Incluso, estudios recientes señalan que quienes tuvieron COVID-19 pueden tener mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias como la H3N2.

Así, la vacunación antigripal está especialmente indicada para:

Personal de salud .

. Personas embarazadas , en cualquier trimestre.

, en cualquier trimestre. Puérperas , hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo.

, hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Niños de 6 a 24 meses , con esquema de dos dosis.

, con esquema de dos dosis. Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo .

. Mayores de 65 años , sin necesidad de orden médica.

, sin necesidad de orden médica. Personal estratégico de servicios esenciales.

Recomendaciones oficiales

Ante el avance del virus, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas preventivas, entre ellas: