VTV 2026: cuánto cuesta y desde cuándo es obligatoria en la provincia de Buenos Aires y en CABA + Seguir en









Con nuevos valores desde enero, la Verificación Técnica Vehicular muestra fuertes diferencias entre ambos distritos. Precios, plazos, exenciones y el calendario para no quedar fuera de regla.

La VTV muestra diferencias entre CABA y Provincia

El comienzo de 2026 llegó con cambios importantes para los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires en materia de Verificación Técnica Vehicular (VTV). A partir del 16 de enero rige un nuevo esquema tarifario en la provincia de Buenos Aires, oficializado mediante la Resolución N° 369/2025, que elevó los valores un 21,8% y profundizó la brecha con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los costos siguen siendo sensiblemente más bajos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tener la VTV al día se volvió clave no solo para circular sin inconvenientes, sino también para evitar sanciones que, con el nuevo cuadro de multas, ya superan ampliamente los $100.000. A esto se suma un mayor nivel de controles en rutas y accesos, lo que convierte al trámite en una prioridad para el arranque del año.

Más allá del impacto en el bolsillo, Provincia y CABA presentan diferencias claras en cuanto a precios, antigüedad exigida y vigencia de la oblea. Mientras el esquema bonaerense obliga a verificar antes y con renovación anual, la Ciudad otorga plazos más amplios a los vehículos más nuevos.

Precios y requisitos en Provincia y Ciudad En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.

Página de la VTV En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.

Quiénes no pagan la VTV El sistema mantiene beneficios para determinados grupos. En Provincia y en CABA están exentos del pago los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre y se respete el cronograma de vencimientos. En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de exención total pueden acceder a un descuento del 50%. También cuentan con gratuidad las personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, aplicable a un solo vehículo por año. En estos casos, es obligatorio presentar la documentación correspondiente y, en la Ciudad, validar previamente los datos antes de solicitar turno. Calendario por patente en 2026 El cronograma de vencimientos continúa organizado por el último número de la patente: Febrero: patentes terminadas en 2

Marzo: patentes terminadas en 3

Abril: patentes terminadas en 4

Mayo: patentes terminadas en 5

Junio: patentes terminadas en 6

Julio: patentes terminadas en 7

Agosto: patentes terminadas en 8

Septiembre: patentes terminadas en 9

Octubre: patentes terminadas en 0

Noviembre: patentes terminadas en 1 Durante diciembre y enero no hay asignación específica, por lo que quienes tengan la VTV vencida o deseen adelantar el trámite pueden hacerlo, aunque con menor disponibilidad de turnos por la demanda estacional.