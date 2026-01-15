El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un jueves con máxima de 33 grados, a la par de una alerta por temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y vientos para 11 provincias.
Se esperan lluvias en el AMBA y rige una alerta por calor extremo: cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA cuenta con alerta naranja por temperaturas extremas y probabilidad de lluvias. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para 11 provincias.
-
La NASA alertó que faltan muy pocos años para que estos lugares del mundo no puedan habitarse
-
Cuánto salen los jacuzzis inflables, la alternativa más elegida para el verano 2026
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó una máxima de 33 grados para este jueves, con mínima de 15 y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde (40% a 70%) y noche (10% y 40%).
El viernes las marcas estarán entre los 18 y 28 grados, entre parcial y ligeramente nublado sin lluvias a la vista.
Para el sábado la mínima será de 19 y la máxima de 32, esperada para la tarde y noche. El domingo se esperan las mismas marcas que el viernes, con una probabilidad de hasta el 10% de nubosidad.
Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas: las provincias afectadas
El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, sur de Catamarca, La Rioja y Santa Fe, gran parte de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, y Buenos Aires. Allí se espera una intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta los 70 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
Dejá tu comentario