Se esperan lluvias en el AMBA y rige una alerta por calor extremo: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA cuenta con alerta naranja por temperaturas extremas y probabilidad de lluvias. El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para 11 provincias.

La máxima para este jueves es de 33 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivirá un jueves con máxima de 33 grados, a la par de una alerta por temperaturas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y vientos para 11 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó una máxima de 33 grados para este jueves, con mínima de 15 y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde (40% a 70%) y noche (10% y 40%).

El viernes las marcas estarán entre los 18 y 28 grados, entre parcial y ligeramente nublado sin lluvias a la vista.

Para el sábado la mínima será de 19 y la máxima de 32, esperada para la tarde y noche. El domingo se esperan las mismas marcas que el viernes, con una probabilidad de hasta el 10% de nubosidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2011751867840385197&partner=&hide_thread=false 15 ENEI#Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

60-90mm con ráfagas ≥ 90km/h

20-50mm con ráfagas ≥ 70km/h

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto moderado a alto en la salud

Efecto leve a moderado en la salud



+ info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/4teLmN7RVN — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 15, 2026 Alerta meteorológica por tormentas y temperaturas extremas: las provincias afectadas El SMN indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, sur de Catamarca, La Rioja y Santa Fe, gran parte de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, y Buenos Aires. Allí se espera una intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta los 70 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.





Además, el mismo fenómeno tiene una alerta naranja para el norte cordobés, gran parte de Santa Fe y sur de Santiago del Estero. En estas provincias se esperan ráfagas de hasta 90 km/h y una acumulación de entre 60 y 90 mm.





Por último, el organismo indicó alerta naranja por temperaturas extremas para CABA y amarilla para varias zonas al sur del AMBA: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, Ezeiza y Florencio Varela, entre otros.