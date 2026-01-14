Horror en Brasil: conmoción por la muerte de una familia entera por un cable de alta tensión + Seguir en









Se trata de una pareja y su hijo de cuatro años. Los tres fallecieron en el lugar.

Una familia falleció tras una descarga eléctrica en Brasil.

Una pareja y su hijo de cuatro años murieron el viernes tras recibir una descarga eléctrica en una zona rural de Maricá, dentro de la región metropolitana de Río de Janeiro. El hecho ocurrió cuando un cable de alta tensión, que permanecía electrificado luego de caer al suelo, entró en contacto con las víctimas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Júlia Lyandy Chagas, João Victor Vargas Ormond Gomes y Brian Vargas, hijo de ambos.

Según la reconstrucción inicial, la mujer practicaba conducción a bordo de una motocicleta por la calle Comandante Celso, en el barrio Silvado, cuando impactó con un tendido eléctrico dañado que cruzaba la calzada.

Al advertir lo ocurrido, su pareja intentó asistirla y quedó alcanzado por la corriente. El niño, que se encontraba cerca de sus padres, se aproximó y recibió también la descarga. Los tres fallecieron en el lugar.

Cables descarga eléctrica alta tensión RCN Qué dijeron los testigos Testigos señalaron que la familia regresaba de visitar una cascada y estaba mojada, una condición que pudo intensificar los efectos de la electricidad.

El Cuerpo de Bomberos fue convocado, pero recién pudo intervenir después de que se interrumpiera el suministro eléctrico en el sector. Vecinos indicaron que habían reclamado con anterioridad arreglos en el tendido por su estado deteriorado. Tras el hecho, se realizaron peritajes en la zona y la causa quedó a cargo de la Comisaría 82 de Maricá. La postura de la empresa eléctrica En un comunicado, Enel Rio, distribuidora de energía que opera en gran parte del estado de Río de Janeiro, expresó su pesar por lo sucedido. La compañía aseguró que, tras recibir la notificación, envió equipos técnicos para garantizar condiciones seguras al personal de bomberos. Además, informó que investiga las causas del episodio y mantiene contacto con los familiares para brindar asistencia.