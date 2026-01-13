Un tiburón mordió a una turista en Brasil: "Se me pegó en la pierna" + Seguir en









Se trata de Tayane Dalazen, una mujer de 36 años. En redes sociales compartió su proceso de recuperación.

La víctima denunció la actitud del guía turístico. Ella confirmó que antes de la situación, el hombre "golpeó un tiburón con una cámara.

Una turista de 36 años fue atacada por un tiburón, el cual le mordió el muslo de la pierna derecha mientras practicaba snorkel junto a dos amigos y un guía turístico en el archipiélago de Fernando de Noronha, ubicado en Brasil.

El incidente ocurrió el viernes, frente a la Asociación de Pescadores y fue registrado por una cámara. La victima llamada Tayane Dalazen relató en sus redes sociales lo ocurrido y se encuentra compartiendo el proceso de su recuperación. Además, confirmó en Instagram que se encontraba bien y con un tono irónico, dijo: “Al tiburón le debe faltar un diente”.

En las imágenes que se viralizaron, se puede observar cómo la joven está nadando cuando es sorprendida por un tiburón nodriza. En ese momento, Dalazen fue asistida en el lugar y luego trasladad a un centro de atención donde recibió algunos puntos y fue dada de alta.

video ataque tiburon Video registrado del ataque del tiburón hacía la turista en Brasil. Relato de Tayane Dalazen: la mujer atacada por un tiburón en Brasil Luego de unos días, Tayane compartió un posteo en su cuenta de Instagram donde explicó lo que le pasó: "El día 09/01 fui a la Praia do Porto para realizar una inmersión con un guía acreditado, en una actividad común en la región: nadar con tiburones nodriza. Siempre tuve plena conciencia de que se trata del hábitat de animales salvajes y que, aunque no sea una especie conocida por ataques frecuentes, existen riesgos".

A lo que agregó, "entré al mar desde la playa, con snorkel, y llegué nadando hasta el lugar de la inmersión. En ningún momento toqué, alimenté o provoqué a ningún animal, ni salté desde una embarcación".

historias de Instagram ataque tiburón Tayane Dalazen fue compartiendo su proceso de recuperación en redes sociales. Sin embargo, la mujer denunció la actitud del guía turístico. Ella confirmó que, antes de la situación el hombre "golpeó un tiburón con una cámara. Debido a esto, ratificó que "son hechos que merecen ser investigados y debidamente aclarados". "Aprovecho para reiterar que estoy bien, fuera de cualquier riesgo, y que el accidente no tuvo mayores consecuencias. En breve estaré plenamente recuperada y, sin dudas, volveré a Fernando de Noronha", concluyó.

