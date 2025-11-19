La Plata cumple 143 años: cronograma de festejos por el aniversario + Seguir en









La ciudad bonaerense celebrará otro aniversario con un festival gratuito en Plaza Moreno, en el marco de la Semana de la Música, que ofrecerá espectáculos para todos.

La Plata cumple 143 años y la ciudad promete días a pura música para celebrar el nuevo aniversario.

La Plata llega a un nuevo aniversario y, como suele ocurrir cada noviembre, la agenda cultural vuelve a tomar fuerza. A pesar de que siempre hay expectativas altas en torno a estos festejos, esta vez la Municipalidad apostó por un esquema que combina tradición, música en vivo y una presencia marcada de artistas platenses.

La propuesta se enmarca dentro de la llamada Semana de la Música, que abarca recitales y actividades entre el 15 y el 22 de noviembre.

El cronograma de festejos ya anticipa una jornada extensa, con bandas seleccionadas por concurso y figuras nacionales que suelen mover público propio. Lo concreto es que será un día para acercarse, quedarse un rato o pasar la tarde completa, con recitales desde la primera mitad de la tarde hasta caída la noche.

Aniversario de La Plata El 19 de noviembre, La Plata cumple 143 años y la celebración principal tendrá lugar en Plaza Moreno, donde se montará el escenario mayor entre las 14:00 y las 22:00. Este aniversario se suma a una semana llena de actividades musicales gratuitas en distintos espacios de la ciudad, con géneros que van del tango al rock, pasando por bolero, folclore y propuestas más contemporáneas.

Dentro de la programación, se destacan bandas elegidas mediante el concurso “La Plata es Música”, un certamen que convocó a proyectos con integrantes mayoritariamente residentes en la ciudad. La intención oficial fue darles un lugar visible dentro de los festejos, permitiéndoles compartir escenario con grupos reconocidos a nivel nacional.

Foto kapanga prensa - 2025 El aniversario también viene acompañado de actividades paralelas que complementan la grilla central. Espacios como el Pasaje Dardo Rocha, el Teatro Argentino y el Hipódromo sumarán propuestas durante la semana. Festejos por el 143° aniversario de La Plata La jornada del 19 de noviembre tendrá un orden específico que busca darle ritmo progresivo al festival. La apertura musical comenzará a las 15:15 con La Retirada Murga, seguida por Rara y Los Bicivoladores, tres de los grupos que lograron imponerse en el concurso local. Para muchos vecinos será la oportunidad de descubrir proyectos que habitualmente circulan por bares, pequeños teatros o espacios culturales de barrio. Más tarde llegará una tanda de artistas con trayectoria nacional. A las 17:30 subirá Kapanga, banda conocida por su mezcla de rock, cuarteto y ska; a las 18:30 será el turno de Los Besos, con su estilo pop marcado y un público que creció en los últimos años. Hacia las 19:30 tocará Cruzando El Charco, que suele convocar fuerte en la región y aparece como uno de los momentos destacados del día. cruzando-el-charco.webp El cierre quedará en manos de Él Mató a un Policía Motorizado, programado para las 21:00. El grupo platense, referente del indie nacional, es una presencia muy esperada y suele generar un clima particular cuando toca en su ciudad. Muchos asistentes planean llegar más temprano para asegurarse un buen lugar para ese tramo final. Además del festival central, la Semana de la Música sumará actividades complementarias. Entre ellas, el evento “Tapados de Música”, impulsado por el canal de streaming Olga, que tendrá propuestas desde el mediodía hasta la tarde del viernes 21. También habrá shows itinerantes y espectáculos en distintos barrios, lo que le da al aniversario un carácter más amplio que el de un simple recital masivo.

