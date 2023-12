Una egresada del Nacional de Buenos Aires ganó la Beca Global Rhodes-Universidad de Oxford

La ex alumna del Colegio Nacional Buenos Aires egresó de la institución en 2019 y continuó sus estudios en la Universidad de Northwestern, EEUU. Tiene 23 años y vive muy cerca de Chicago, en la ciudad de Evanston, estado de Illinois. Allí cursa sus estudios de Física y Matemática en la Weinberg College of Arts and Sciences , dependiente de dicha universidad estadounidense, y obtendrá su título de grado en junio del año próximo. La gran noticia que acaba de recibir es que podrá continuar sus estudios de posgrado en Oxford, Reino Unido, gracias a la Beca Global Rhodes-Universidad de Oxford que le fue otorgada.

¿Quién es Nía Robles del Pino?

La joven argentina es hija de inmigrantes peruanos y asegura que enfrentó varias barreras para estudiar matemáticas y ciencias, que son campos históricamente dominados por hombres blancos. “A los 17 años fui a una charla de física en Buenos Aires donde el orador me dijo que ‘alguien como yo’ no podría entrar a una universidad norteamericana”, recuerda. "Es una experiencia particular por la que pasa mucha gente en el mundo: tratar de sobresalir y encontrar una manera de demostrar que sos más que tu piel morena y tu cabello oscuro".

Nia robles.jfif Nía Robles del Pino.

A pesar de estas actitudes, el amor de Robles Del Pino por la física y las matemáticas la impulsó a esforzarse por alcanzar sus objetivos. En Northwestern, en primer año se destacó por su investigación sobre el Chicago indígena, para luego concentrarse en su investigación actual, de física de partículas y gravedad cuántica. El año que viene, realizará una tesis de honores sobre teorías de supergravedad.

Es una joven activista que lucha por la diversidad y la equidad en los campos STEM y por una mayor representación de los científicos latinoamericanos, especialmente los de herencia indígena. Trabajó con WIP (anteriormente conocida como We're In Physics), una organización estudiantil centrada en aumentar la participación de mujeres y estudiantes no binarios en física. Y fue voluntaria del Club de Chicas Programadoras, una organización sin fines de lucro que conecta a estudiantes no binarios y mujeres con mentores para aprender lenguajes de programación de computadoras.

“Como cualquier científica, deseo convertirme en investigadora, pero también quiero ser profesora para seguir eliminando los prejuicios de las aulas. Además quiero aumentar el acceso a la educación STEM para los pueblos indígenas y negros, especialmente para las personas no binarias y mujeres latinoamericanas”.

Nia robles del pino mencion.jfif Nía Robles del Pino recibió la Beca Rhodes de Oxford.

Sobre la Beca Global Rhodes

La Beca Global Rhodes-Universidad de Oxford, es el programa de becas internacionales más antiguo del mundo, y es también uno de los más prestigiosos. Ofrece becas que financiarán los estudios de posgrado en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, una de las más importantes universidades del planeta. La Beca Rhodes cubre las tarifas de los cursos de la Universidad de Oxford, además de proporcionar un estipendio anual. Para el año académico 2022/23, el estipendio fue de £ 18,180 por año (1.500 libras por mes).

Este programa de becas tiene una particularidad: está destinado a estudiantes de los pocos países que integran la jurisdicción del programa Rhodes. Para el resto del mundo, sólo se otorgan dos becas (“Global”) por año. Robles del Pino ha obtenido una de ellas, lo que la convierte en la primera argentina en recibir esta distinción académica, y también la primera estudiante de Northwestern en lograrlo.