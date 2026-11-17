La interrupción comenzó el lunes por la noche y provocó dificultades para ingresar a las cuentas y realizar transferencias. El problema alcanza a distintas entidades financieras y algunas billeteras virtuales continúan operativas.

Una falla en los sistemas informáticos de Red Link afecta desde la noche del lunes 16 de noviembre el funcionamiento del Home Banking del Banco Rioja, el Banco Nación y otras entidades financieras de todo el país. El desperfecto genera dificultades para ingresar a las cuentas, consultar saldos y realizar transferencias a través de los canales digitales.

El inconveniente se originó en la plataforma tecnológica que brinda servicios a distintas entidades bancarias y no responde a una falla propia de cada banco. Según la información difundida por fuentes del sector financiero, la empresa estimaba recuperar el servicio durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

La interrupción impacta sobre los usuarios que necesitan operar mediante internet y utilizar las funciones habituales de sus cuentas. Entre las principales dificultades reportadas se encuentran los problemas para consultar saldos, realizar transferencias y acceder a las distintas herramientas del Home Banking .

En el caso del Banco de La Rioja , se informó que su billetera virtual continuaba funcionando con normalidad, pese a los problemas registrados en el Home Banking. De esta manera, la caída de la plataforma no necesariamente alcanza a todos los canales digitales de las entidades afectadas.

Red Link presta servicios de banca digital a alrededor de 30 entidades financieras de Argentina . Entre ellas se encuentran el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad , tres instituciones con una amplia cantidad de usuarios en el país.

La infraestructura también es utilizada por distintos bancos provinciales, entre ellos los de Neuquén, La Pampa, Córdoba, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja.

Además, trabajan con la red entidades como Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.

Por la cantidad de instituciones que dependen de su plataforma, una interrupción de este tipo puede afectar simultáneamente a clientes de distintas provincias y generar dificultades en las operaciones cotidianas. La falla no se limita a una entidad en particular, sino que alcanza a los bancos que utilizan la infraestructura tecnológica de Red Link.

Mientras se trabaja para normalizar el sistema, los usuarios pueden encontrar restricciones para operar mediante los canales digitales de las entidades alcanzadas. La recuperación del servicio estaba prevista para este martes por la mañana, aunque la normalización depende del restablecimiento de la plataforma.