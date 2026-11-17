Se trató de una comparecencia más que esperada debido a que la artista no denunció a García Gómez, no es querellante y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público.

La integrante de Bandana Lourdes Fernández declaró este martes en el juicio contra su exnovio, Leandro García Gómez , acusado de ejercer violencia de género contra la cantante en el barrio porteño de Palermo a fines de octubre de 2025. A la salida del tribunal, la artista aseguró estar "muy triste".

Se trató de una comparecencia más que esperada debido a que la artista no denunció a García Gómez, no es querellante y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público.

A la salida del tribunal, la cantante habló con al prensa y expuso: "Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera, es muy feo" .

Un punto que llamó la atención de su testimonio ante los medios es que, aunque no denunció, sí hizo hincapié en el trabajo que llevaron a cabo los investigadores: "Quiero felicitar a la Justicia y espero que hagan lo mismo con caso que no sea mediático. Solo quiero decir no a la violencia".

Acerca del acusado y cómo afronta el caso en estos momentos, respondió: " Es alguien a quien yo quise mucho . Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla".

"Trato de aferrarme a los lindos momentos, pero en la relación sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar", manifestó y sumó que las agresiones fueron desde un insulto, hasta un empujón.

Por último, habló sobre cómo atraviesa el caso: "Siento culpa porque me podría haber ido. Es un proceso y comprendo a quienes no lo entienden".

García Gómez, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, se negó a declarar en la primera audiencia y podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo en el caso de ser hallado culpable.

Pese a que Fernández no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron.

Asimismo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia reveló en su informe que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.

En este sentido, se describió que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Lourdes Fernández junto a su expareja.

La causa contra García Gómez

El 23 de octubre de 2025 García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo tras mantener secuestrada durante días a la artista. La denuncia había sido radicada por la madre de la cantante, quien expuso que no tenía contacto con su hija desde hacía días.

Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche de ese jueves la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento y allí, en un grave estado de vulnerabilidad, los agentes hallaron a la cantante de Bandana, por lo que de manera inmediata se detuvo a su ex pareja.

Lourdes se encontraba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad” y el imputado fue encontrado escondido en un armario.

El debate inició a comienzos de noviembre de este año donde García Gómez llegó acusado de los delitos de lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas.