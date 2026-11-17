La ceremonia se desarrolló en la Academia Militar de Breda, donde la reina Máxima juró como reservista junto a otros 23 oficiales.

La reina Máxima de los Países Bajos completó su formación militar y se incorporó oficialmente como reservista del Ejército de Tierra neerlandés . El 13 de noviembre, la monarca juró su cargo en una ceremonia en la Real Academia Militar de Breda, donde recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor General.

La esposa del rey Guillermo Alejandro había empezado el entrenamiento en febrero de este año , después de inscribirse voluntariamente como reservista. La preparación incluyó contenidos teóricos y prácticos, ejercicios físicos y entrenamiento en habilidades militares . El proceso terminó el 11 de noviembre, dos días antes de la ceremonia.

El entrenamiento de Máxima empezó el 4 de febrero, cuando se presentó en la Academia Militar de Breda con el objetivo de iniciar el programa para convertirse en reservista. En esa primera etapa fue designada con el rango de soldado , el nivel base dentro de la estructura militar neerlandesa.

Los meses siguientes los pasó preparándose. El programa incluye resistencia física, defensa personal, prácticas de tiro, lectura de mapas, legislación militar y ejercicios de supervivencia . También ganó experiencia en actividades de escalada y entrenamiento acuático.

El 29 de mayo recibió la boina militar , un símbolo que marcó el cierre de la primera parte de la instrucción. La prenda lleva el emblema del Estado Mayor General , compuesto por un león sobre un fondo rojo. La reina no fue asignada a un arma, regimiento o cuerpo específico porque va a tener una función general dentro de la fuerza terrestre.

La etapa final terminó el 11 de noviembre. Dos días después, Máxima prestó juramento junto a otros 23 oficiales reservistas ante el comandante de las Fuerzas Terrestres, el teniente general Jan Swillens. En el acto estuvieron presentes el rey Guillermo Alejandro y la princesa heredera Amalia.

Tras completar el programa, fue ascendida a teniente coronel del Estado Mayor General del Ejército Real de los Países Bajos. Hablamos de un rango de oficial superior, que se ubica por encima de mayor y por debajo de coronel dentro de la jerarquía militar. Su incorporación quedó vinculada a la Casa Militar del Rey, desde donde cumplirá funciones como oficial de Estado Mayor.

¿Es obligatorio hacer la carrera militar en los Países Bajos?

No. La incorporación de Máxima no responde a una exigencia legal para los integrantes de la familia real ni a una obligación para los ciudadanos neerlandeses. La reina eligió sumarse como reservista y completar la preparación que exige ese puesto.

En los Países Bajos, el servicio militar obligatorio se suspendió en 1997. Desde entonces, las Fuerzas Armadas funcionan principalmente con personal voluntario. Aunque la obligación de servicio sigue contemplada en la legislación, ya no se convoca a los ciudadanos para incorporarse a las filas militares.

La figura del reservista permite que personas que no integran el Ejército de manera permanente colaboren con la defensa nacional. Pueden cumplir tareas de apoyo, participar en ejercicios y ser convocadas cuando las necesidades militares lo requieran.

En el caso de Máxima, hubo además un factor relacionado con la edad. La norma neerlandesa establece un límite de 55 años para incorporarse como reservista del Ejército de Tierra. La reina cumplió esa edad en mayo de este año y decidió iniciar el proceso antes de superar el límite.

La propia monarca explicó su decisión a través de la comunicación oficial de la Casa Real: consideró que la seguridad de los Países Bajos ya no podía darse por garantizada y que quería contribuir a protegerla, como lo hacen otros ciudadanos.

La preocupación está vinculada con el contexto europeo. La invasión rusa de Ucrania, las tensiones dentro de la OTAN y la necesidad de reforzar las capacidades defensivas llevaron a distintos gobiernos de la región a revisar sus estructuras militares y ampliar sus planteles. Con este paso, Máxima se convirtió en la primera reina consorte neerlandesa en completar una formación militar de este tipo y asumir formalmente un cargo como reservista.