La automotriz estadounidense busca ampliar su oferta de vehículos en Latinoamérica ante el avance de los fabricantes chinos. Una histórica alianza industrial podría ser determinante para concretar el proyecto.

Ford busca dar un nuevo golpe en el segmento de las camionetas medianas . La automotriz estadounidense trabaja en el desarrollo de una pickup más accesible que la Ranger , cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y que tendrá entre sus principales mercados a Latinoamérica y el Sudeste Asiático.

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El proyecto fue confirmado por Jim Farley, CEO de Ford , durante la presentación de los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, según informó el medio brasileño UOL.

La intención de la compañía es replicar parte de la estrategia comercial que implementó con la Maverick en Estados Unidos , con un producto de características más sencillas y un precio competitivo. Una fórmula que también recuerda a la utilizada por Toyota con la Hilux Champ .

En concreto, Ford pretende reducir un 20% el costo de los materiales respecto de la actual Ranger, en un escenario en el que las automotrices de origen chino ganan protagonismo con una agresiva política de precios.

La futura camioneta no reemplazará al modelo que actualmente se fabrica en la Argentina, sino que complementará su oferta y estará dirigida a consumidores que no necesariamente requieren grandes prestaciones todoterreno o elevados niveles de equipamiento.

De todas maneras, la reducción de los costos no implica que el precio al público sea un 20% inferior, ya que también deberán contemplarse cuestiones impositivas, logísticas y comerciales.

El socio chino que podría estar detrás de la nueva pick up de Ford

Para avanzar con este proyecto, la automotriz podría recurrir a Jiangling Motors Corporation (JMC), fabricante chino con el que mantiene una relación industrial desde hace décadas.

De esa asociación surgieron vehículos conocidos en el mercado argentino, como la primera generación del Ford Territory y, más recientemente, la Transit City, una furgoneta completamente eléctrica fabricada en China.

Dentro del catálogo de JMC existen dos camionetas que podrían servir como punto de partida para el desarrollo del nuevo producto.

Una de ellas es la JMC Vigus, una pick up de 5,33 metros de largo que cuenta con motorizaciones turbodiésel de 2.5 litros de hasta 167 CV y 430 Nm de torque. También dispone de variantes nafteras turbo de 218 CV y configuraciones con tracción integral.

La otra alternativa es la JMC Grand Avenue, una camioneta de 5,43 metros de longitud, con un diseño que presenta similitudes con la Ford F-150.

La otra alternativa es la JMC Grand Avenue, una camioneta de 5,43 metros de longitud, con un diseño que presenta similitudes con la Ford F-150. Entre sus opciones mecánicas figura un motor turbodiésel de 2.3 litros de 177 CV y 459 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades en algunas versiones.

Por el momento, Ford no confirmó si utilizará alguna de estas plataformas o si desarrollará una arquitectura completamente nueva.

La posibilidad de recurrir a un socio asiático responde a una tendencia que gana terreno entre los fabricantes tradicionales. General Motors ya aprovecha sus alianzas en China para comercializar vehículos electrificados, mientras que Volkswagen fabricará en la Argentina la próxima generación regional de la Amarok, sobre la base de la Maxus Interstellar X.

Si bien Latinoamérica figura entre los principales destinos de la futura camioneta de Ford, todavía no existe una confirmación oficial sobre su desembarco en la Argentina ni acerca del país donde será producida.

Tampoco trascendieron detalles sobre su nombre, motorizaciones, dimensiones o capacidad de carga. Lo que sí está definido es su objetivo comercial: disputarles terreno a las marcas chinas en uno de los segmentos más competitivos de la industria automotriz.