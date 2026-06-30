Una familia santafesina importó una casa desde China por internet: cuánto gastó y el tiempo que tardó en instalarla

La decisión fue una solución a un problema habitacional que tenían. La vivienda tiene aproxiamadamente 72 metros cuadrados.

Una familia de la provincia de Santa Fe encontró una solución poco habitual a su problema habitacional . Compró una vivienda prefabricada en China a través de internet y la instaló en su terreno en apenas una hora.

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La protagonista de la historia, Leticia Leites , explicó que la decisión surgió por la necesidad de dejar el alquiler en un plazo de seis meses y por los elevados costos de la construcción tradicional en Argentina.

La vivienda, de 72 metros cuadrados , demandó una inversión total de u$s50.000 , monto que incluyó la fabricación, el transporte marítimo, los trámites de importación, el despacho aduanero y la instalación.

El aspecto económico fue determinante para inclinar la balanza hacia la opción importada . Según contó la familia, construir una vivienda tradicional en Argentina implicaba un costo cercano a los u$s1.400 por metro cuadrado , mientras que las casas modulares fabricadas en el país oscilaban entre u$s1.000 y u$s1.200 por metro cuadrado .

El video que subió la familia a sus redes sociales.

En cambio, la vivienda adquirida en China tuvo un costo aproximado de u$s700 por metro cuadrado, prácticamente la mitad que una construcción convencional.

Cómo fue el proceso de compra

La operación comenzó de manera completamente online, mediante el contacto directo con el fabricante chino. Para concretar la importación, la familia contrató a un especialista santafesino que se encargó de la operatoria aduanera y de los controles técnicos exigidos para el ingreso de la vivienda al país.

El proceso completo demandó alrededor de cuatro meses, distribuidos en un mes para la elección del modelo y la realización de los trámites, un mes para la fabricación y dos meses de transporte marítimo hasta Argentina.

"En Santa Fe no había nada. Teníamos el terreno y decidimos innovar", explicó Leticia respecto a la decisión que tomó junto a su pareja.

Cómo es la vivienda

La casa posee una estructura de acero y revestimientos interiores realizados con paneles de fibra de bambú. Cuenta con:

Tres dormitorios.

Un baño.

Cocina integrada.

Instalaciones eléctricas y sanitarias preinstaladas.

Mobiliario básico incluido.

Además, el diseño permite agregar ambientes o baños según las necesidades del propietario. La empresa fabricante estima una vida útil cercana a 30 años y destaca que, al tratarse de un bien mueble, puede desmontarse y trasladarse a otro terreno.

La instalación demoró apenas una hora

Uno de los momentos más llamativos fue el montaje de la vivienda. Debido a las características del terreno, fue necesario adaptar el operativo para poder desplegar el módulo. En la instalación participaron unas 15 personas, entre familiares y amigos.

"Se abre en una hora y en una semana la dejas lista con todas las terminaciones", recordó Leticia sobre el proceso. Aunque la familia todavía realiza pequeños trabajos de pintura y terminaciones, ya vive en la vivienda desde hace dos meses.

El caso refleja el creciente interés por las viviendas industrializadas en Argentina, impulsado por el aumento de los costos de la construcción tradicional y por la necesidad de reducir los tiempos de ejecución.

Si bien importar una casa completa sigue siendo una operación poco habitual y requiere asesoramiento especializado, la diferencia de precio comienza a convertirla en una opción atractiva para quienes ya cuentan con un terreno.

Para Leticia, el beneficio más importante llegó cuando pudo dejar atrás el alquiler. "Lo mejor fue sentir que llegó el mes y ya no había que pagar alquiler", resumió.