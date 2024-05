Una importante empresa busca trabajadores remotos con un sueldo de 20.500 dólares al año

Son cada vez más las empresas que se suman la modalidad de trabajo remoto debido a los grandes beneficios y comodidades que brinda no solo a sus empleados sino que también a las compañías. Entre el ahorro de tiempo de viaje y sus gastos, sumado a las comodidades del hogar y poder trabajar desde otra ciudad para los empleados y el ahorro en infraestructura entre otros beneficios para los empresarios.

Gestionar eficazmente el correo electrónico, incluyendo la organización de las bandejas de entrada del CEO y del líder del equipo, así como la supervisión de la bandeja de entrada de la empresa para garantizar que ningún documento importante o aviso legal se extravíe.

Encargarse de las compras, tales como la adquisición de regalos y equipamiento para el espacio de trabajo del equipo, manteniendo un control ordenado y eficiente de los pedidos.

Coordinar y llevar a cabo las labores legales necesarias según lo requerido, adaptándose a las exigencias específicas del trabajo jurídico.

Requisitos para acceder al trabajo

Las personas que quieran postularse para este puesto deberán ser autodidactas y organizados pero también poseer un buen dominio del inglés hablado y escrito. Además deben contar con un año de experiencia en un puesto de trabajo similar.

linkedin.celular.jpg

Cómo aplicar al trabajo remoto que paga en dólares

Estos son los pasos a seguir para aplicar a este puesto:

1. Buscar "Fella Health" en LinkedIn.

2. Ir a la pestaña "Empleos".

3. Seleccionar "Founder Assistant at Fella Health (Remote, US Hours, $20.5k/yr total comp inc equity)".

4. Aplicar siguiendo las instrucciones proporcionadas.