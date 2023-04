Una mujer sufrió un violento choque en Lanús: imágenes tremendas

Producto del impacto, terminó con cortes, hematomas y un fuerte golpe en la cabeza.

ATROPELLADA.mp4

El relato de la víctima

En diálogo con TN, Adriana comentó que “el auto viene derecho por la calle por la que yo estoy caminando, que es Marcos Avellaneda. Me tendría que haber visto. El domo de la municipalidad da a entender que venía todo derecho y dentro del vehículo había dos personas. Fue muy raro todo”.

“En el momento, cuando me chocan, mi vecino no llegó a decir cuidado antes de que me levantaran. Todo lo que yo giré lo hice con los ojos abiertos. Vi mucho asfalto. Fue lo único que vi. Sentí los golpes y me quedé en negro por unos segundos. Automáticamente, levante la cabeza y vi el auto que se estaba yendo”, continuó.

“Me recompuse y mi reacción fue decir ‘uh, que golpazo me dio el auto’. No entendía qué había pasado. El vecino que me acompañó me dijo ‘tendrías que haberte visto volar’. Yo pensaba ‘no puede ser, me está cargando’. Yo creo que si no es por el Duna que estaba al lado mío no sé si la estaría contando”.

Luego del atropello, Adriana fue llevada a una instalación hospitalaria, donde la “atención fue muy floja”: “No me quisieron dejar internada. No me hicieron tomografías. Yo sola me tuve que subir a la ambulancia. Me cosieron en el pasillo del hospital”, reprochó.