Derrumbe en Parque Patricios: qué pudo haber fallado en la estructura y cuáles son las principales hipótesis

Los causantes principales serían fallas técnicas de construcción. Según los especialistas, se trata de situaciones repetitivas.

El colapso parcial del estacionamiento subterráneo del complejo Estación Buenos Aires , ubicado en Mafalda 907 , en el barrio porteño de Parque Patricios , abrió una serie de interrogantes técnicos sobre el estado de la construcción y las posibles causas del desprendimiento .

Para el ingeniero civil Claudio Rissetto , el episodio no resultó sorpresivo. “No me llama la atención lo que sucedió porque he visto situaciones similares. Son situaciones repetitivas” , señaló en declaraciones televisivas, al analizar el fenómeno desde una perspectiva estructural.

El especialista explicó que, frente a un colapso de este tipo, no corresponde descartar ninguna hipótesis en una primera instancia.

Mencionó posibles fallas de diseño, errores en los cálculos estructurales , deficiencias en la ejecución de la obra, sobrecargas no previstas o problemas de mantenimiento a lo largo del tiempo. “Cuando uno analiza problemas en la construcción, no hay que descartar ninguna de las posibilidades de entrada”, subrayó.

Uno de los puntos centrales que planteó Rissetto fue la combinación de estacionamientos bajo tierra con sectores ajardinados en superficie . Según detalló, esos espacios suelen acumular tierra y humedad, lo que incrementa el riesgo de filtraciones.

En estructuras de hormigón armado, el ingreso de agua puede generar corrosión en las armaduras de hierro internas. Con el paso del tiempo, ese deterioro reduce la capacidad resistente del material hasta provocar fallas estructurales. “El hierro se corroe, reduce la resistencia hasta que llega el colapso”, explicó.

También advirtió sobre soluciones parciales que pueden agravar el problema. En algunos casos, ante filtraciones visibles, se colocan chapas para desviar el agua que cae sobre los vehículos y evitar daños superficiales.

Esa práctica, indicó, no resuelve la causa de fondo y puede ocultar un deterioro progresivo. “Enmascaran la situación”, describió.

Los posibles defectos constructivos y los problemas estructurales

El estacionamiento debía estar calculado para soportar el peso del suelo y la tierra en la superficie. Sin embargo, un defecto en la ejecución, como un recubrimiento insuficiente de hormigón sobre las armaduras metálicas, podría haber acelerado el proceso de corrosión.

Ese tipo de deficiencia constructiva reduce la protección del hierro frente a la humedad y puede debilitar la estructura con el paso del tiempo.

Para el especialista, el análisis pericial deberá determinar si existió una combinación de factores vinculados al diseño, la ejecución y el mantenimiento.

Respecto del edificio cuyas bases quedaron parcialmente expuestas tras el hundimiento, Rissetto aclaró que lo visible podría corresponder a la parte superior de la fundación. No obstante, advirtió que si se produjo un descalce en la base inferior, la estabilidad estructural podría verse comprometida.

El comunicado del consorcio tras el derrumbe

El consorcio del edificio difundió un comunicado en el que confirmó que el derrumbe se produjo en el sector dos del complejo, área donde trabajó previamente una constructora.

Derrumbe Parque Patricios estacionamientos No se lamentaron víctimas fatales tras el derrumbe. C5N

"Sabemos que esta situación genera preocupación, por eso queremos transmitir que: no se registraron víctimas fatales hasta el momento y continuamos trabajando con los bomberos y policía", indicaron.

También informaron que se encuentran evaluando las causas del episodio para determinar qué ocurrió y definir los pasos a seguir. "Apenas contemos con información más precisa, se las estaremos comunicando. Agradecemos la calma y la colaboración de todos en este momento", añadieron.

La intervención del Gobierno porteño

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que a las 4:45 ingresó un llamado al 911 que alertó sobre el derrumbe en el estacionamiento subterráneo.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de losa de aproximadamente 50 por 70 metros y el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Como medida preventiva, se evacuó el edificio afectado y otro lindero, con alrededor de 200 personas, sin que se registraran heridos ni atrapados.

En el operativo participaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el GER y cuatro cápsulas del DIR, que evaluaron la estabilidad estructural para determinar el nivel de riesgo.

Investigación en curso

Mientras avanzan las pericias técnicas, las principales hipótesis apuntan a una posible combinación de factores: fallas de proyecto, deficiencias constructivas y deterioro por humedad en un sector sometido a cargas significativas.

El diagnóstico definitivo quedará en manos de los especialistas que intervienen en la investigación, quienes deberán establecer si el colapso respondió a un problema puntual o a un deterioro progresivo no detectado a tiempo.