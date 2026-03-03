Derrumbe de complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 evacuados, destrucción y autos aplastados

El colapso del techo de un estacionamiento en un complejo de tres pisos obligó a desalojar a cientos de familias. Una mujer recibió asistencia médica en el lugar y se investigan las causas.

Un importante derrumbe se registró en un complejo de viviendas en Parque Patricios

Un importante derrumbe se registró en la madrugada de este martes en un complejo habitacional situado en el barrio porteño de Parque Patricios , generando un amplio operativo de emergencia y la evacuación preventiva de cientos de vecinos.

El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Suárez y Mafalda , donde el techo del estacionamiento ubicado en el subsuelo de un edificio de tres plantas cedió por motivos que aún se intentan establecer.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas , unas 300 familias debieron abandonar sus viviendas mientras se desarrollaban las tareas de inspección y seguridad.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y Defensa Civil , ante el riesgo de un posible colapso adicional de la estructura. El jefe de Bomberos confirmó que el edificio fue desalojado de manera preventiva y aseguró que “no hay heridos”.

Una mujer de 38 años recibió oxigenación en el sitio tras verse afectada por la situación, aunque decidió no ser trasladada al Hospital Penna .

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, señaló el responsable del operativo, quien además indicó que se interrumpieron los servicios básicos como medida de seguridad.

El funcionario agregó que “seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”, subrayando que todavía se desconocen las causas que desencadenaron el episodio.

En el operativo participaron dos grupos de Rescate, mientras que también se mencionó que en el edificio se realizaban trabajos de mantenimiento vinculados a filtraciones. No obstante, el jefe de Bomberos aclaró que ese aspecto deberá ser analizado por personal técnico especializado para determinar si tuvo relación con el derrumbe.

Por el momento, la zona permanece bajo supervisión mientras avanzan las pericias estructurales.