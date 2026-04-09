El mejor pueblo de Buenos Aires para conectar con la naturaleza y apagar tu celular

Un rincón secreto invita a los viajeros a dejar la pantalla y disfrutar del aire libre, con propuestas para todos los gustos.

A unos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires , existe un rincón que propone bajar un poco el ritmo y cambiar el ruido por silencio . Ahí las calles son tranquilas, los paisajes parecen salidos de una postal y todo se envuelve en una identidad rural que lo convierte en la opción perfecta para quienes buscan desconectarse por un rato.

Muy lejos del tránsito y las pantallas, este lugar ofrece una experiencia distinta ya que no hace falta planificar mucho, solo alcanza con llegar y dejarse llevar por el entorno , donde se puede caminar, respirar profundo y disfrutar sin distracciones.

Cazón se encuentra dentro del partido de Saladillo , dentro de la provincia de Buenos Aires. Está a poco más de dos horas de Buenos Aire s, lo que lo hace perfecto para una escapada de fin de semana.

El pueblo te hace sentir como si fueras parte de un vivero gigante.

Se trata de una localidad chica, con menos de 300 habitantes , donde la tranquilidad forma parte de la vida cotidiana. Su rasgo más llamativo es la enorme cantidad de árboles , ya que, según un relevamiento local, hay más de un millón distribuidos en toda la zona.

Gran parte de esa vegetación se concentra en el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg , un predio de más de 200 hectáreas con especies forestales, ornamentales y frutales que abre sus puertas al público durante todo el año. El pueblo cuenta con casas bajas, calles de tierra y un paisaje muy pintoresco.

Qué se puede hacer en Cazón

Las propuestas del lugar giran en torno al contacto con la naturaleza. El vivero es uno de los puntos principales, con senderos para recorrer a pie o en bicicleta, escuchar aves y pasar varias horas en paz. Además, se puede participar de visitas guiadas que explican el funcionamiento del predio y la variedad de plantas que se cultivan.

Para quienes buscan una experiencia diferente, el pueblo cuenta con un domo geodésico que funciona como alojamiento y espacio de bienestar. En ese lugar se organizan actividades de relajación, como sesiones sonoras y caminatas en grupo.

También hay espacios gastronómicos que recuperan tradiciones rurales. Una pulpería restaurada ofrece platos típicos y música, mientras que otros emprendimientos productivos como tambos con prácticas agroecológicas elaboran lácteos sin aditivos.

Durante los fines de semana, el Paseo de los Emprendedores reúne a productores locales que ofrecen alimentos frescos, plantas y artesanías. Además, en primavera se realiza la Expo Vivero Cazón, un evento que cuenta con ferias, espectáculos y propuestas culturales.

Cazón El paisaje que ofrece este pueblo es lo que lo vuelve único. Gentileza - cazonpuebloturistico

Cómo ir hasta Cazón

Llegar desde Buenos Aires es sencillo. El trayecto en auto ronda se hace principalmente por la Ruta Nacional 205. A la altura del kilómetro 171 hay un acceso señalizado que conduce directamente al pueblo. El viaje suele durar cerca de dos horas y media, según el tránsito.

Para quienes prefieren el transporte público, existe la opción de viajar en micro hasta Saladillo y una vez ahí se puede completar el recorrido en taxi o remis, ya que la distancia es muy corta. Este destino es excelente para aquellos que buscan cortar la semana en paz.