Quilmes: insólita persecución para detener a dos menores que robaban a caballo

Una forma de robo poco habitual generó alarma entre los vecinos de Bernal , partido de Quilmes , donde dos delincuentes menores de edad cometieron asaltos desplazándose a caballo . La seguidilla de denuncias activó un operativo policial que terminó con una persecución a toda velocidad , en la que intervinieron patrulleros y camionetas de la Policía Bonaerense .

De acuerdo con los reportes oficiales, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes montaron un despliegue tras reiterados avisos de residentes que alertaron sobre robos cometidos con esta modalidad.

Los sospechosos intentaron huir montados en los animales, que además se encontraban en mal estado de salud y también habían sido sustraídos.

La detención implicó una maniobra de alto riesgo. Durante la persecución, un agente logró sujetar a uno de los menores mientras circulaba en una camioneta policial, lo que provocó la caída tanto del joven como del caballo .

Según publicó el diario El Día, el efectivo resultó lesionado y debió recibir atención médica por una fractura .

Parte del operativo quedó registrado por un testigo que filmó la escena con su teléfono celular. En las imágenes se observó cómo un policía se asomó desde la ventanilla de un patrullero 4x4, alcanzó al sospechoso y logró reducirlo tras hacerlo caer del animal.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Quilmes, que analiza las medidas a adoptar respecto de los menores involucrados.

El estado de los caballos y el comunicado de la ONG

Los animales secuestrados fueron trasladados a Caballos de Quilmes, una organización local dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono. Tras el procedimiento, la ONG difundió un comunicado con un relato detallado de la situación.

“Dos menores intentaban escapar de la policía a caballo. Estaban robando con armas blancas a vecinos de la zona. Cuando vieron a la policía, sin dudarlo, agarraron a la yegua y no pararon de golpearla para que corriera más rápido. Se querían dar a la fuga como fuera. No les importaba nada. Su bebito de tan solo siete meses de edad corría desesperado cuadras atrás. No lograba alcanzarlos. No podía correr mucho el pequeño, por la desnutrición que tenía", señaló la organización.

En el mismo texto, la entidad informó: “Los cuatro caballos de ambos operativos fueron secuestrados y están en nuestro hospital siendo atendidos por los veterinarios. La yegua que cae al suelo con los dos jinetes se encuentra estable y con una alimentación especial. Detectamos una preñez a través de ecografías, su futuro bebé también se encuentra bien”.

El episodio volvió a poner en foco tanto la violencia delictiva como el maltrato animal, en un caso que combinó ambos factores y derivó en un operativo policial de alto impacto en el sur del conurbano bonaerense.