El mapa de la visita de León XIV a Córdoba: los recorridos del papamóvil y las claves para saludarlo

La comitiva intercalará traslados en cápsula cerrada con un tramo abierto sobre el papamóvil hacia el centro de la capital.

La histórica llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba movilizará a miles de personas que buscan acompañar su trayecto durante las actividades oficiales. La organización dio a conocer el mapa detallado con las rutas de la comitiva oficial y la modalidad de los traslados , aclarando cuáles serán las arterias habilitadas para que la comunidad pueda acercarse a recibir su bendición.

Para garantizar un desplazamiento fluido de los asistentes, las autoridades locales destacaron que el esquema operativo prioriza la circulación peatonal en las inmediaciones del centro histórico y de los predios masivos. Con ese objetivo, se dispondrán medidas especiales de transporte público y estacionamientos para coordinar el arribo de las delegaciones procedentes de distintos puntos del país.

El desplazamiento del Santo Padre combinará tramos de velocidad en cápsula cerrada con un trayecto a paso lento sobre el papamóvil . Según precisó la organización, el arribo inicial desde el Aeropuerto Internacional Ing. Ambrosio Taravella hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se concretará en cápsula de seguridad, al igual que el primer tramo posterior a la Misa Central.

El punto clave para el contacto con los fieles se concentrará en la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe , donde el Pontífice realizará el trasbordo al papamóvil . A partir de esa esquina, la comitiva avanzará a velocidad reducida en dirección al centro cordobés para permitir el saludo de la multitud.

El trazado fijado por los organismos de logística comprende cuatro etapas principales para conectar los compromisos religiosos e institucionales de la jornada:

Aeropuerto a FAdeA : Traslado en cápsula cerrada desde la avenida La Voz del Interior, conectando con la Avenida Circunvalación Agustín Tosco y la Avenida Fuerza Aérea hasta el ingreso al predio.

: Traslado en cápsula cerrada desde la avenida La Voz del Interior, conectando con la Avenida Circunvalación Agustín Tosco y la Avenida Fuerza Aérea hasta el ingreso al predio. FAdeA al Arzobispado : Salida por Fuerza Aérea y Circunvalación hacia El Tropezón. Tras tomar avenida Colón, se realiza el traspaso al papamóvil en el cruce con Santa Fe , continuando por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta la sede arzobispal para el saludo desde el balcón

: Salida por Fuerza Aérea y Circunvalación hacia El Tropezón. Tras tomar avenida Colón, se realiza el , continuando por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta la sede arzobispal para el saludo desde el balcón Arzobispado a la Catedral : Desplazamiento desde Hipólito Yrigoyen hacia el norte, transitando por Vélez Sarsfield y doblando en 27 de Abril hasta la Catedral para el encuentro con el clero

: Desplazamiento desde Hipólito Yrigoyen hacia el norte, transitando por Vélez Sarsfield y doblando en 27 de Abril hasta la Catedral para el encuentro con el clero Catedral al Aeropuerto: Retorno final desde 27 de Abril, conectando por Vélez Sarsfield, General Paz y avenida Colón hacia El Tropezón, para retomar la Circunvalación y la avenida La Voz del Interior hasta la terminal aérea

Gentileza EFE

Transporte, cortes y prevención: cómo organizarse para saludar al Papa

Con el objetivo de facilitar la llegada de los vecinos a los sectores habilitados, el municipio confirmó que el servicio de colectivos urbanos en Córdoba Capital será completamente gratuito durante los días lunes 9 y martes 10 de noviembre. Se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público hasta los accesos perimetrales y realizar el último tramo a pie en actitud de peregrinación.

A su vez, quienes viajen desde otras localidades en vehículos particulares deberán utilizar los estacionamientos acondicionados en el Estadio Kempes y el Complejo Feriar para luego conectar mediante la red urbana.

En cuanto a las actividades masivas, la organización recordó que los accesos al predio de FAdeA se habilitarán desde las 18:00 del lunes 9 para la Vigilia Joven, manteniéndose abiertos de forma continua durante la noche previa a la Misa Central.

La agenda completa de la visita de León XIV en Argentina

Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre