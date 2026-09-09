La autopsia a un extraterrestre: Chiche Gelblung y una historia que puso el foco en las fake news

El conductor presentó la autopsia como un hecho “científico e histórico”. En más de una oportunidad explicó en varias oportunidades cómo fue su escenificación.

Se trató de un hecho en el que el confuctor se mostró con una serie de médicos con trajes especiales y un presunto "ET".

La noticia de la muerte del periodista Chiche Gelblung conmocionó al público y al mundo de los medios argentinos. Uno de los recuerdos más icónicos de su trayectoria fue el día que televisó "la autopsia" a un extraterrestre, un hecho que generó tanta impresión como atracción.

El informe en video, con una duración total de poco más de 15 minutos, se presentó como de carácter “científico e histórico” por Canal 9 en el año 1995. Si bien generó desconfianza, nadie había podido probar que era absolutamente falso.

El programa comenzaba con la emisión del documental “histórico”, pero la emisión se cortaba abruptamente con la aparición del conductor, quien irónicamente aseguraba que era todo falso . Según él mismo contó después, su programa se mostró incluso en universidades de EEUU y otros lugares del mundo para enseñar a los estudiantes de Periodismo cómo debe chequearse una noticia antes de su publicación .

“La supuesta autopsia del marciano la mostraron Fernando Bravo y Teté Coustarot en el programa Cambalache de Telefé, que había pagado u$s40 milpor los derechos de televisación. Primero me dio mucha envidia pero, cuando la vimos, dije ‘Esto es trucho”, le contó el periodista a la conductora Florencia de la V en una oportunidad sobre cómo se inspiró para mostrar él mismo "una autopsia" de ese estilo.

En otra oportunidad, amplió que esa recreación fue "con mucho menos presupuesto" que los de sus colegas al momento de comprar los derechos de ese presunto archivo: "Creo que unos u$s 4.000", sostuvo Gelblung.

Gelblung se inspiró en un archivo de EEUU compartido por Fernando Bravo y Teté Coustarot, que se remontaba al Incidente Roswell, ocurrido en EEUU a finales de los años 40. Redes sociales

Murió Chiche Gelblung, referente del periodismo argentino y los medios

El periodista y conductor, Samuel "Chiche" Gelblung, murió este miércoles a los 82 años. Había sido internado ayer en el Sanatorio Mater Dei por una afección respiratoria. Con una trayectoria de más de seis décadas, Gelblung se convirtió en una de las figuras más reconocidas, influyentes y también polémicas de los medios argentinos. Su carrera atravesó prácticamente todas las plataformas: la gráfica, la televisión, la radio y, más tarde, el periodismo digital.

El 18 de mayo pasado había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Mater Dei tras sufrir una descompensación vinculada a complicaciones cardiovasculares. Durante ese período fue operado por una trombosis en el tobillo, intervención que lo tuvo al borde de perder no solo una pierna, sino la vida. Aunque al principio parecía manejable, la situación se fue complicando hasta requerir terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas.

Finalmente, había recibido el alta el lunes 15 de junio y retomó sus actividades pese a moverse en silla de ruedas. No obstante, debió volver a ser internado con fiebre alta.