Murió Victoria Fraga, reconocida actriz, directora y docente argentina

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia.

La actriz, directora y docente Victoria Fraga murió a los 73 años, luego de desarrollar una extensa trayectoria vinculada principalmente al teatro y también al cine.

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La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó: “Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos”.

“María Victoria José Fraga era su nombre completo. Nació el 7 de octubre de 1952 y se encontraba afiliada a nuestro sindicato desde 1974”, informó la entidad, que destacó que mantuvo durante más de cinco décadas su vínculo con la organización.

Falleció la actriz, directora y docente Victoria Fraga, quien desarrolló una extensa trayectoria vinculada al teatro y al cine. Acompañamos con afecto en este doloroso momento a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos.https://t.co/VdNDPcoP0W pic.twitter.com/BN49BaOcZc — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) September 9, 2026 La extensa trayectoria de Victoria Fraga A lo largo de su carrera, Fraga desarrolló principalmente su actividad en el ámbito teatral, donde se desempeñó como actriz y luego amplió su recorrido hacia la docencia, la dramaturgia, la adaptación, la dirección y la puesta en escena.

En cine integró el elenco de “Darse cuenta”, la recordada película dirigida por Alejandro Doria, junto a Luis Brandoni, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz, Oscar Ferrigno, China Zorrilla y Darío Grandinetti, entre otras figuras.

En teatro participó como actriz en “La Madreselva”, de Guillermo Farisco, espectáculo presentado en el Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra bajo la dirección de Leonardo Gavriloff. “Como creadora teatral, realizó la adaptación y versión libre de El tren y la sopa de tomates, y tuvo asimismo a su cargo la dramaturgia, dirección y puesta en escena”, detalló la Asociación. La obra, interpretada por Romina Seguí e Hilario Quinteros, realizó temporada tanto en Mar del Plata como en la Ciudad de Buenos Aires.

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