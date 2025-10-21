SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de octubre 2025 - 08:30

VTV: cada cuánto debo realizar el control mecánico según mi tipo de vehículo

Conocé los plazos oficiales en los que se deberá tramitar la verificación obligatoriamente en la Provincia de Buenos Aires.

Para poder realizar la VTV, los codnuctores deberán sacar turno a través de la página oficial del trámite.

TV Pública

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control periódico que se debe realizar obligatoriamente con el objetivo de preservar la seguridad vial y el mantenimiento de los vehículos. Esta se debe tramitar cada cierto tiempo, que depende del tipo de automotor y su antigüedad.

A través de este trámite, se controla el estado mecánico de los autos y su emisión de gases. En caso de circular sin tener la VTV actualizada, los dueños de los transportes recibirán una multa de entre $481.800 y $1.606.000.

Informate más

Costos de la VTV en octubre 2025

Vtv.jpg

Los valores para realizar la VTV cambian según su jurisdicción y el tipo de vehículo. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, estos son los costos del trámite con el impuesto IVA incluido:

  • Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35
  • Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52
  • Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70
  • Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87
  • Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $143.353,57
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
  • Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79

Plazos para realizar la VTV según el vehículo

Página de la VTV

Por otro lado, estos son los plazos oficiales en los que los conductores deberán realizar la verificación en PBA, según su tipo de vehículo:

Motocicletas

  • Hasta un año: Exento
  • A partir del año: Anual

Vehículos Particulares (capacidad de hasta 9 plazas)

  • Hasta 2 años: Exento
  • A partir de los 2 años: Anual

Vehículos de Servicio Público

Capacidad de hasta 9 plazas

  • Hasta un año: Exento
  • De 1 a 4 años: Anual
  • A partir de los 4 años: Semestral

Capacidad de más de 10 plazas (incluye transporte escolar)

  • Hasta 6 meses: Exento
  • De 6 meses a 2 años: Anual
  • A partir de los 2 años: Semestral

Vehículos de Servicio Privado (capacidad para 10 o más plazas)

  • Hasta 6 meses: Exento
  • De 6 meses a 2 años: Anual
  • A partir de los 2 años: Semestral

Vehículos y Conjuntos de Vehículos

  • Hasta un año: Exento
  • De 1 a 20 años: Anual
  • A partir de los 20 años: Semestral

Tractores

  • Hasta 3 años: Exento
  • Más de 3 años: Anual

Vehículos Especiales

Escuelas de conductores y alquiler

  • Hasta 1 año: Exento
  • De 1 a 5 años: Anual
  • A partir de 5 años: Semestral

Ambulancias

  • Hasta 1 año: Exento
  • A partir de 1 año: Semestral

Casas rodantes acopladas

  • A partir de 1 año: Anual

Maquinaria autopropulsada

  • Hasta 3 años: Exento
  • A partir de 3 años: Anual

