VTV: cada cuánto debo realizar el control mecánico según mi tipo de vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control periódico que se debe realizar obligatoriamente con el objetivo de preservar la seguridad vial y el mantenimiento de los vehículos. Esta se debe tramitar cada cierto tiempo, que depende del tipo de automotor y su antigüedad.
A través de este trámite, se controla el estado mecánico de los autos y su emisión de gases. En caso de circular sin tener la VTV actualizada, los dueños de los transportes recibirán una multa de entre $481.800 y $1.606.000.
Costos de la VTV en octubre 2025
Los valores para realizar la VTV cambian según su jurisdicción y el tipo de vehículo. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, estos son los costos del trámite con el impuesto IVA incluido:
- Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35
- Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52
- Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70
- Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87
- Vehículos Pesados más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79
Plazos para realizar la VTV según el vehículo
Por otro lado, estos son los plazos oficiales en los que los conductores deberán realizar la verificación en PBA, según su tipo de vehículo:
Motocicletas
- Hasta un año: Exento
- A partir del año: Anual
Vehículos Particulares (capacidad de hasta 9 plazas)
- Hasta 2 años: Exento
- A partir de los 2 años: Anual
Vehículos de Servicio Público
Capacidad de hasta 9 plazas
- Hasta un año: Exento
- De 1 a 4 años: Anual
- A partir de los 4 años: Semestral
Capacidad de más de 10 plazas (incluye transporte escolar)
- Hasta 6 meses: Exento
- De 6 meses a 2 años: Anual
- A partir de los 2 años: Semestral
Vehículos de Servicio Privado (capacidad para 10 o más plazas)
- Hasta 6 meses: Exento
- De 6 meses a 2 años: Anual
- A partir de los 2 años: Semestral
Vehículos y Conjuntos de Vehículos
- Hasta un año: Exento
- De 1 a 20 años: Anual
- A partir de los 20 años: Semestral
Tractores
- Hasta 3 años: Exento
- Más de 3 años: Anual
Vehículos Especiales
Escuelas de conductores y alquiler
- Hasta 1 año: Exento
- De 1 a 5 años: Anual
- A partir de 5 años: Semestral
Ambulancias
- Hasta 1 año: Exento
- A partir de 1 año: Semestral
Casas rodantes acopladas
- A partir de 1 año: Anual
Maquinaria autopropulsada
- Hasta 3 años: Exento
- A partir de 3 años: Anual
