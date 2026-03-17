VTV: en qué cambia hacer el trámite en la provincia de Buenos Aires frente al resto del país

Mientras a nivel nacional avanzan cambios en los controles vehiculares, el distrito bonaerense decidió mantener su esquema actual sin modificaciones, generando diferencias con otras jurisdicciones.

La VTV seguirá operando de la misma manera en la Provincia

El sistema de control técnico de vehículos en la Argentina atraviesa un momento de transición, pero no todas las jurisdicciones avanzan al mismo ritmo. En este contexto, la principal diferencia radica entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país: mientras el Gobierno nacional impulsa reformas, el distrito bonaerense decidió no adherir a esos cambios.

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La decisión fue confirmada por la gestión de Axel Kicillof , que optó por mantener sin alteraciones el esquema vigente de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dentro de su territorio.

Desde el organismo provincial encargado del control señalaron que la provincia “no adhiere a las modificaciones nacionales”, por lo que seguirán vigentes tanto los plazos como los requisitos técnicos actuales.

Esta postura marca una diferencia concreta con otras regiones del país, donde rige la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y podrían aplicarse ajustes derivados de las nuevas disposiciones nacionales.

En la provincia de Buenos Aires , en cambio, continuará el sistema actual: la VTV seguirá siendo obligatoria para los vehículos con más de dos años de antigüedad, manteniendo la frecuencia anual de inspección.

De esta manera, el mapa de los controles vehiculares en la Argentina queda dividido entre jurisdicciones que podrían avanzar con cambios y otras, como el territorio bonaerense, que sostienen su esquema tradicional.

Este escenario obliga a los conductores a prestar atención a las normativas de cada distrito, ya que los requisitos pueden variar según la jurisdicción en la que esté radicado el vehículo.

RTO, sistema de control vehicular que rige en el resto del país

La RTO (Revisión Técnica Obligatoria) es el sistema de control vehicular que se aplica en la mayor parte de la Argentina y cumple la misma función que la VTV (Verificación Técnica Vehicular) en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una inspección periódica obligatoria que verifica el estado general del vehículo para garantizar condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes. Durante la revisión se controlan frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección, chasis y gases, entre otros puntos.

VTV-472 En la provincia de Buenos Aires, en cambio, continuará el sistema actual: la VTV seguirá siendo obligatoria para los vehículos con más de dos años de antigüedad, manteniendo la frecuencia anual de inspección.

La principal diferencia no está en el objetivo —que es el mismo— sino en la jurisdicción y el nombre:

En la Provincia de Buenos Aires se denomina VTV .

En el resto del país, el sistema se conoce como RTO.

Ambos controles están respaldados por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, aunque su aplicación depende de cada provincia, lo que puede generar diferencias en plazos, costos y modalidad del trámite.

En medio de los cambios impulsados a nivel nacional, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) continúa siendo el sistema vigente en la mayor parte del país, sin modificaciones en su exigencia para circular. Como ejemplo, en la provincia de Chubut confirmaron que el esquema sigue aplicándose con normalidad, pese a la confusión generada en los últimos días.

VTV: diferencias y continuidad del sistema

El ingeniero mecánico Oscar de Brito explicó que, fuera de la provincia de Buenos Aires, no rige la VTV sino la RTO, y que esta obligación no fue eliminada. En ese sentido, aclaró que la normativa actual —como la Ley 24.449 y sus decretos reglamentarios— permanece vigente y sin cambios en este aspecto.

Si bien algunas medidas recientes del Gobierno nacional apuntan a desregular trámites vinculados al transporte, lo que podría reducir costos y simplificar gestiones, su implementación depende de cada jurisdicción. Esto abre interrogantes sobre cómo se aplicarán en la práctica.

Además, el especialista advirtió que ciertas decisiones, como posibles cambios en los límites de carga para camiones, deben evaluarse según el estado de las rutas en cada región.

Por ahora, el mensaje es claro: la RTO sigue siendo obligatoria en gran parte del país y su cumplimiento continúa siendo necesario para circular.