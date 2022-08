Cinco consejos de una azafata a la hora de tomar un vuelo

“Siento que, como asistente de vuelo, debo compartir algunos consejos para ayudar a los pasajeros que viajen en avión en un futuro próximo”, publicó en su cuenta de Facebook a través de una publicación que ya lleva más de 106.000 compartidos y 23.000 reacciones.

vuelos.jpg

5 consejos a la hora de tomar un avión

Cuando te toca un asiento en la salida de emergencia

"Hace poco me asignaron asiento en una salida de emergencia una vez a bordo. No quiero ser la persona responsable en caso de emergencia. ¿Qué sucede si un pasajero dice que no desea sentarse en ese lugar?", pregunta un futuro pasajero a través de Facebook.

Según Koerbel, los pasajeros tienen la posibilidad de expresar su voluntad en caso de sentarse al lado de la salida de emergencia. Si una persona desea cambiarse de lugar, las azafatas buscarán otro voluntario en un posible escenario de emergencia.

"Quienes se sientan en esa fila tienen una tarea muy importante y tenemos que poder confiar en las personas que se sientan ahí. Nosotros les preguntamos a todos los pasajeros de la fila si están dispuestos a colaborar en caso de evacuación y si tienen la capacidad para hacerlo, y es perfectamente comprensible que no estén dispuestos", expresa.

Actitudes molestas de los pasajeros

Según la azafata, hay un actitud específica que molesta a todos los empleados de un avión, relacionada a la atención y los reclamos por parte de los pasajeros: "No hay que tocar a los auxiliares de vuelo. Es un tema de sentido común, pero de alguna manera no lo entienden".

Además, Koerbel revela que "la falta de educación en el uso de audífonos me vuelve loca. No hay nada más molesto que intentar hablar con alguien que me está mirando a los ojos y que no le importe lo suficiente como para poner en pausa su película o quitarse los audífonos".

avion-turismo-turistas-vuelos.jpg Pixabay

Consejos para los padres con niños pequeños

"En primer lugar, y lo más importante: tu hijo va a sentir tus nervios. Si estás estresada, él estará estresado. Haz que el vuelo sea lo más emocionante posible para los niños con antelación", señala Koerbel en relación al viaje de los más pequeños.

Por eso, la azafata brinda una lista de acciones fundamentales para hacer un viaje más placentero en los menores:

Utiliza ropa nueva especial para el avión o un libro nuevo.

o un libro nuevo. Deja que usen las pantallas todo el tiempo que quieran.

todo el tiempo que quieran. Descarga y vean películas o series nuevas.

nuevas. Practiquen el uso de los audífonos antes del vuelo para que sepan cómo funcionan.

para que sepan cómo funcionan. Déjalos que lleven su propio “equipaje de mano” , con actividades nuevas para el avión.

, con actividades nuevas para el avión. Dales permiso de comer o beber algo que no siempre se les permite, como una galleta, papitas o un refresco pequeño.

Sugerencias para calmar los nervios

En este tópico, Kroebel cuenta un disgusto particular relacionado al día a día de su trabajo: "A mí tampoco me gusta volar como pasajera; estar rodeada de gente en mi día libre me provoca una leve ansiedad. Así que te entiendo".

En carácter de pasajera la azafata recomienda llevar auriculares con cancelación de ruido y una tableta cargada de películas o programas.

Cómo tratar a los auxiliares de vuelo

"¿Qué cosas hacen los pasajeros que los vuelven locos?", pregunta un usuario. Kroebel dice que las actitudes favorables para los empleados de un avión se resumen en simples gestos de amabilidad.

"Reconocernos como personas y no tratarnos como si fuéramos parte del mobiliario de la aeronave es un gran avance. Es muy desalentador darles la bienvenida a las personas a bordo y que nos ignoren sin responder. Que sonrían y pidan las cosas por favor o que den las gracias siempre nos levanta el ánimo".