Nadie debe mirar al cielo sin saber esto: la Luna de Nieve más extrema de la historia ya tiene fecha y hora exacta

Un evento lunar poco común se dará dentro de poco con un brillo nunca antes visto que no necesita de equipos especiales.

La Luna de Nieve más extrema llegará el 1 de febrero.

El calendario astronómico del 2026 tiene un evento especial para quienes disfrutan de observar el cielo. A pesar de que en Argentina estamos en pleno verano, un fenómeno muy común del invierno del hemisferio norte va a captar miradas en todo el planeta.

Se trata de una Luna llena que se destaca por su potencia visual y por la mezcla de distintos factores astronómicos. El espectáculo va a poder apreciarse a simple vista y no va a ser necesario el uso de protección ocultar, como las que si se necesitan para los eclipses .

La llamada Luna de Nieve recibe su nombre de antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde febrero solía coincidir con fuertes nevadas. Aunque en Argentina no exista esa referencia climática, la denominación se mantiene dentro del calendario lunar internacional.

En esta oportunidad, esta fase plena llamará la atención por su intensidad lumínica . El satélite natural se mostrará con un disco amplio, muy claro y dominante, lo que generará una de las noches más brillantes y fotogénicas del año .

El punto máximo del fenómeno ocurrirá el domingo 1 de febrero de 2026 , cuando la Luna alcance oficialmente su fase llena. En Argentina, el espectáculo podrá apreciarse desde la noche del sábado 31 de enero , con un brillo que se mantendrá durante toda la madrugada siguiente.

Para el público general, lo único que van a necesitar es observar el cielo desde el anochecer. A medida que la Luna se asome por el horizonte, se verá completamente iluminada durante varias horas consecutivas.

Los mejores lugares para presenciar la Luna de Nieve

La Luna de Nieve podrá verse desde cualquier punto del país. Las zonas con menor contaminación lumínica ofrecerán una experiencia más clara. Los mejores lugares son las áreas rurales, sierras, costas alejadas y parques naturales. En grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario también será visible, especialmente desde espacios abiertos y con el cielo despejado.

Además de esta Luna llena, febrero incluirá cuarto menguante el 9, Luna nueva el 17 y cuarto creciente el 24.