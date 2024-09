Javier Milei recibió a dos argentinos que fueron secuestrados por Hamás

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/oprargentina/status/1833637161280627188?s=46&t=ttUkRBUpExweFz3gWy9gEg&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Clara Marman y Luis Har, dos ciudadanos argentinos que fueron secuestrados por Hamás y rescatados por las fuerzas israelíes. Acompañó además el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. pic.twitter.com/TxQs48w2Cc — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2024

Secuestrados mientras festejaban un cumpleaños

Durante la jornada, ambos expusieron en un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Relaciones Exteriores, donde detallaron lo que tuvieron que atravesar en esos trágicos días: ''Tuvimos suerte, por eso estamos acá. Es increíble contarlo como suerte'', aseveró Clara Marman.

"Empezamos a sentir que era algo distinto, empezamos a recibir por redes que había penetración de la frontera y que se iban acercando a nosotros. El refugio está preparado para misiles, pero no al ingreso de terroristas", detalló en relación al momento del ataque, donde se encontraban festejando un cumpleaños.

De un momento a otro, los terroristas entraron al lugar rompiendo las ventanas: "Estaban drogados, los ojos dilatados. Es algo que no nos vamos a olvidar en mucho tiempo", aseguró Luis. "Nos hicieron subir a la camioneta, que estaba llena de armas, bombas, balas. Y nosotros sentados sobre eso. Cinco terroristas luego subieron encima de nosotros como si no estuviéramos. Para ellos no éramos personas", agregó.

"Estar en cautiverio es un infierno. Perder la noción del tiempo, pensar en qué pensar porque no se hace nada. Cada minuto es eterno. Uno trata de concentrarse en sí mismo, pensar cosas que le hacen bien, alejarse de esa realidad tan cruel que va viviendo. Para tener que algo podíamos controlar mi sobrina Mía y yo desde el primer día íbamos contando los días. Hoy es domingo 8 de octubre, primer día de rehenes", detalló Luis, quien estuvo junto a su familia retenido en una casa, escondida detrás de una obra en construcción.

"Nos contaban todo lo malo que hacía el gobierno israelí. Lo único que recibíamos era la información árabe. Lo tomábamos en cuenta, mucho no creíamos, mucho era verdad. Cuando decían orgullosos que mataron 1400 civiles israelíes. Cuando volvimos vimos que era una triste realidad", agregó, y por último recordó: "Me decían 'vos sos argentino, ¿qué hacés acá? Esto es Palestina ¿Para qué quieren volver (a los kibutz), si en 3 años los volvemos a explotar?'", agregó.