Javier Milei adelantó que el Presupuesto 2025 "marcará un antes y un después en la historia económica argentina"

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario libertario aseguró: "El domingo 15/9 a las 21:00 hs presentaré en el Congreso de la Nación Argentina el Presupuesto Nacional bajo la regla del DÉFICIT CERO. Te invito a ser testigo de un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica argentina . Viva La Libertad Carajo".

Según pudo averiguar Ámbito, el Presidente defenderá su presupuesto previsto para el año que viene ante el Congreso en la Cámara de Diputados. Al no ser una sesión oficial, aún no se conocen los nombres de los diputados que estarán presentes durante la defensa del mandatario.

Los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, presidida por el diputado José Luis Espert, no tenían programada la citación al Jefe de Estado y, por lo tanto, no estaba en los planes realizar las preguntas de rigor.

Presupuesto: el Gobierno planea seguir con la motosierra en 2025

El recorte de gastos no se va a terminar aún cuando el Gobierno alcance este año el equilibrio de las cuentas del Estado. Y eso se debe a que el equipo económico plantea para 2025 una pérdida de recursos por la eliminación y rebaja de impuestos.

Así lo anticipó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una charla que ofreció a empresarios del seguro en un encuentro esta semana.

“No estamos conformes con este superávit financiero. Nosotros vamos a trabajar para tener un superávit financiero con reducción de gastos, porque eso me va a permitir mantener el superávit financiero con baja de impuestos”, explicó el funcionario quien oficia como virtual número dos del Palacio de Hacienda.