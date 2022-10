Juran las tres nuevas ministras y nuevo gabinete se pone a prueba

El saliente ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su reemplazante, la diputada nacional Tolosa Paz, mantuvieron el martes una reunión de trabajo con la que dieron inicio al proceso de transición en la gestión de las políticas sociales del Gobierno. Fuentes del ministerio indicaron que el encuentro se inició a las 10.30 y se prolongó hasta las 18.40 en las oficinas de Zabaleta, en la sede de la cartera ubicada en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Belgrano.

Zabaleta y Tolosa Paz analizaron los ejes prioritarios de las acciones impulsadas desde Desarrollo Social, con la idea de llevar adelante una “transición ordenada”.

Por la noche, Tolosa Paz ratificó la reunión a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “No hay que perder un sólo minuto, y por ese motivo nos reunimos con Juan Zabaleta en el ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante una transición ordenada que nos permita continuar dando respuestas a las distintas demandas de nuestra sociedad”.

Además ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibió en Casa Rosada a Tolosa Paz, para analizar lo que será su gestión en reemplazo de Zabaleta.

El encuentro se llevó a cabo en horas de la mañana y luego de que la saliente diputada nacional estuviera reunida el pasado martes por más de ocho horas con Zabaleta para hacer la transición en la cartera social. “Bienvenida al Gabinete, querida compañera @vtolosapaz. Hoy mantuvimos una reunión de trabajo en la que comenzamos a transitar la agenda de compromisos políticos y sociales que debemos profundizar para seguir construyendo una patria más justa e igualitaria”, escribió el tucumano en su cuenta de Twitter. En la publicación incluyó una foto de la reunión que tuvo lugar en su despacho.

Tolosa Paz, expresidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, asumirá este jueves como nueva ministra de Desarrollo Social y ocupará el lugar vacante que dejó Zabaleta con su renuncia, presentada el pasado fin de semana al presidente Alberto Fernández.

La referente del peronismo de La Plata será la tercera persona en ocupar la cartera social en lo que va de la gestión del Frente de Todos, ya que el primero había sido Daniel Arroyo.

La ministra entrante también mantuvo en simultáneo varias reuniones entre los equipos técnicos de ambos funcionarios, que acordaron continuar mañana en otra jornada de trabajo. Además, Zabaleta y Tolosa Paz encabezaron en forma conjunta encuentros de trabajo con las conducciones de las diferentes secretarías del ministerio, en manos de Micaela Ferraro, Laura Alonso, Fernanda Miño, Gustavo Aguilera y Emilio Pérsico. “Coincidimos con Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social, en la necesidad de seguir fortaleciendo los programas y las políticas públicas que impulsen y potencien la producción y el trabajo, abonando a la organización y el desarrollo de la Economía Popular”, expresó Tolosa Paz a través de la red social. Y completó: “Dediqué toda mi jornada de trabajo a conocer en profundidad el estado de situación de los programas, políticas y acciones del ministerio en la voz de los responsables de las distintas áreas”.

En los próximos días, Zabaleta retomará su rol de intendente al frente del partido bonaerense de Hurlingham.

Tolosa Paz, con una amplia trayectoria en la administración pública enfocada en el área social, se desempeñó desde diciembre del 2019 como titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, área encargada de la articulación de las áreas del Estado que implementan políticas sociales. Antes de eso, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se había incorporado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como parte del programa de Generación de Lotes con Servicios en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

El año pasado fue cabeza de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires y en diciembre último asumió como legisladora. El domingo último, el presidente Alberto Fernández anunció tres cambios en su Gabinete y designó a Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social; a Ayelén Mazzina como titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad y a Raquel “Kelly” Kismer de Olmos como ministra de Trabajo.

Mazzina agradeció ayer al Presidente por su nombramiento y expresó que quiere llevar las distintas políticas de género que plasmó en la provincia de San Luis a la Nación. En un acto realizado en Terrazas del Portezuelo, la Casa de Gobierno de San Luis, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, despidió a Mazzina y le agradeció por la labor desempeñada en estos tres años de gestión frente a la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

La flamante ministra manifestó que su nombramiento para integrar el gabinete nacional es un reconocimiento a las políticas públicas de San Luis y tiene como objetivo construir de manera colectiva con un gran trabajo interministerial. “Quiero trabajar en el Gobierno nacional como lo hacemos en San Luis, desde la periferia al centro, abrazando a las más humildes, a las que están lejos, replicando el modelo San Luis en todo el país. Me siento capacitada porque tengo un equipo fuerte”, señaló.

Además, destacó que las políticas llevadas a cabo por la secretaría a su cargo en la provincia que funcionaron, continuarán, y las que no, se trabajarán para fortalecerlas y enaltecerlas.

La funcionaria contó cómo fue el ofrecimiento que le realizó el Presidente: “Al otro día del Encuentro Plurinacional el gobernador me dijo que me iba a llamar el Presidente para decirme que me iba a proponer este puesto”.