Kicillof: "La Provincia está en una situación lamentable"

“Desde el punto de vista de la situación económica, social y productiva en cuatro años se han producido una situación de tierra arrasada: pérdida de fuentes de trabajo, nueva pobreza, pérdidas de empresas en todas las ramas (industria, comercio, servicios, producción agropecuaria), se perdió capacidad productiva y hubo pérdida de poder adquisitivo”, enumeró Kicillof, en la rueda de prensa celebrada este mediodía en La Plata.

“En 2015 el sistema bancario tenía un incumplimiento (de pagos) de 1,7% y hoy es 4,7%, o sea tres veces más. Son indicadores pésimos. La Provincia está en una situación lamentable. Lo mal que se vive tiene que ver con el fracaso de la gestión actual”, enfatizó el mandatario electo para el período 2019-2023.

“Ahora tenemos la posibilidad de hacer un gobierno distinto, primero porque va a ser un gobierno de gestión y no lo van a ver en los afiches, con los trolls en las redes., acá hay que poner en marcha la Provincia”, subrayó, y prometió que su administración “no va a ser un gobierno de agravios ni persecución, como lo fue este gobierno” de Vidal.

“La Justicia provincial tiene que tener total respaldo para recuperar la confianza de los ciudadanos para que nadie cree que se utiliza la justicia para hacer política sobre los adversarios”, recalcó el actual diputado nacional del FpV.

"El 10 de diciembre no termina nada, empieza otra etapa. Voy a seguir al lado de ustedes", dijo María Eugenia Vidal al reconocer la derrota por más de 14 puntos porcentuales.

Kicillof dijo que durante mucho tiempo se “machacó” que la Provincia es un distrito tan vasto, tan grande, con 40% de la población del país, y que es un “territorio inviable” económica y política. “Pero no creemos que sea así. No solo no es inviable, sino que el sector productivo necesita más integración”, afirmó, aunque señaló que desarrollarlo será una “una tarea inmensa”.

El mandatario electo por el 52% versus el 38 de Vidal dijo que en la transición “vamos a tratar de resolver los problemas que se han creado” y mencionó que “han dejado” caer la infraestructura escolar y hospitalaria y que se iniciaron obras que no se sabe si tienen financiamiento. “Hay muchas cosas para revisar y encaminar”, sentenció.

“Necesitamos que la situación real de la Provincia se ponga blanco sobre negro. Desde el primer día que nos toque asumir la responsabilidad no vamos a echar la culpa, ni hablar de la pesada herencia, nos vamos a poner a trabajar. No se mejoró ninguno de los problemas estructurales, ni uno solo”, añadió.

La vicegobernadora electoral, Verónica Magario, señaló que “se viene un tiempo nuevo” en la Provincia. “Lo vamos a transitar con la mayor responsabilidad, vamos a estar en cada pueblo, junto a los intendentes, con los empresarios, los comerciantes, el campo y los productores, porque todos conforman el aparato productivo que queremos poner en marcha”, afirmó la actual intendenta de La Matanza.

“Todos los bonaerenses cuenta con un hombre y una mujer para trabajar juntos y emprender esta nueva etapa, no falta capacidad y sobran las ganas de hecerlo”, agregó Magario