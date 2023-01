La arquitectura domina las fotos de Jorge Miño

Y aquí comienza lo que llamaríamos una imagen engañosa como la que se exhibe en el nuevo espacio de Ungallery en La Boca donde se presenta la muestra titulada “Al mismo tiempo, todo, en todos lados”, bajo la curaduría de Mariana Obersztern, también autora del texto que la acompaña. Y el engaño se traduce en la pregunta que se hace el espectador, ¿son fotos o son pinturas?

La geometría está presente, restallante de color, amarillo, rojo, verde-las obras no tienen título-aparecen fragmentos de escaleras, y por esa manía asociativa, encontramos vestigios de la envolvente obra del escultor Richard Serra, las geometrías de Vidal, los concretos. Y lo pictórico también aparece en las manchas veladas de color, de allí el carácter de enigmáticas, por su falta de precisión. Durante la charla con el artista, utilizó la expresión “hace ruido”. En la jerga fotográfica puede interpretarse como “molesta” por lo que lo enigmático se vuelve evidente como presencia.

Miño utiliza el celular para sacar fotografías, trabaja con la computadora, imprime sus fotos en papel de algodón, por eso el espectador no puede resistirse al impulso de tocarlas por su textura. También hay obras en las que utiliza la técnica de la impresión lenticular : el espectador se mueve, cambia de color, las formas se entrecruzan, una obra cambiante todo el tiempo, muy relacionada con lo cinético. Un galpón gigantesco donde funcionaba una ferretería naval es la actual sede de Ungallery donde se exhiben ocho obras. El artista pidió que algunas paredes no se blanquearan , que quedasen descascaradas, con grúas y ganchos, un recurso visual que le agrega un plus.

Este generoso espacio seguramente transformará esta calle boquense que caerá sin duda bajo la gentrificación, término surgido en la década de los 60 en Londres y que la dotará de una nueva fisonomía junto a los ya instalados nuevos museos, galerías, centros culturales,convirtiéndose en un polo de atracción cultural. Pero también debe recordarse que La Boca fue refugio de artistas como Victorica, Cúnsolo, Lacámera , Lazzari, el generoso Quinquela Martín, Macció, Martínez Howard y tantos otros que le dieron ese sello artístico que la caracterizó.

(Clausura el 28 de enero. Mtro. Brin 1335. De miércoles a sábados de 14 a 18).