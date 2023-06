La IA salvará una última canción de Los Beatles







Lo anunció Paul McCartney en la BBC. Aunque no la nombró, se cree que es “Now and Then”.

Beatles. Revive una canción gracias a la Inteligencia Artificial.

Paul McCartney anunció anteanoche en la BBC que se valió de la inteligencia artificial para crear “el que será el último disco de Los Beatles”. Se trata de una canción, que se lanzará a finales de este año, con las voces de McCartney y de John Lennon, asesinado en 1980. En una entrevista con la BBC Radio 4, McCartney no nombró la canción, pero dijo que la tecnología se usó “en un demo que tenía John, y en el que trabajamos...”. “Entonces, cuando llegamos a hacer lo que será el último disco de Los Beatles... pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA (inteligencia artificial), para que luego pudiéramos mezclar el disco como lo haríamos normalmente...”, dijo. “Acabamos de terminarlo, se lanzará este año...”, agregó McCartney, de 80 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La BBC dijo en un artículo que la canción probablemente sea “Now and Then”, que Lennon grabó como demo en 1978, dos años antes de su muerte en 1980. McCartney señaló que el director Peter Jackson había usado la tecnología para la serie documental de 2021 “The Beatles: Get Back”, que analiza a los Fab Four haciendo su álbum de 1970 “Let It Be”. “Pudo sacar la voz de John de un pequeño casete”, dijo McCartney, y agregó: “Teníamos la voz de John y un piano, podía separarlos con IA”.

El uso de la inteligencia artificial en la música ha despertado entusiasmo y a la vez temor por lo que podría traer la tecnología. Cuando se le preguntó por este matiz de la cuestión, McCartney dijo: “Es algo muy interesante... es algo que todos estamos abordando en este momento y tratando de resolver. Hay un lado bueno y luego un lado aterrador, y tendremos que ver a dónde lleva eso. ¿Qué significa? No me entero mucho porque no estoy mucho en internet, pero la gente me dice: ‘Hay un tema en el que John canta una de mis canciones’. Y nunca ocurrió así, lo hace la máquina. Todo eso da un poco de miedo, pero es emocionante porque es el futuro...”. McCartney y Ringo Starr son los únicos integrantes del grupo que permanecen vivos, ya que -además de Lennon- también murió George Harrson en 2001.



La inteligencia artificial se ha utilizado para crear y vender canciones en las que aparecen artistas que no han dado su consentimiento. Una falsa colaboración generada por IA entre Drake y The Weeknd titulada “Heart on My Sleeve” se hizo viral en abril, pero hizo saltar las alarmas en la industria. La canción acumulaba suficientes escuchas y visitas, y parecía estar en camino de convertirse en una canción de éxito hasta que fue retirada de Tidal, Apple, Spotify y otras plataformas de streaming. Universal Music Group, la mayor empresa musical del mundo, emitió un comunicado en abril en el que pedía a los principales servicios de streaming, como Spotify y Apple Music, que impidieran a las empresas de inteligencia artificial utilizar su música para “entrenar” su tecnología. “Tenemos responsabilidad moral y comercial con nuestros artistas de trabajar para evitar el uso no autorizado de su música y evitar que las plataformas utilicen contenidos que violen los derechos de los artistas y otros creadores”, dijo la compañía en un comunicado. “Esperamos que nuestros socios de plataformas quieran evitar que sus servicios se empleen de forma que perjudique a los artistas”.