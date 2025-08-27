Quién es Rocío Bonacci, la diputada de la LLA que sufrió un accidente en Ruta 9







La legisladora santafesina de La Libertad Avanza que sufrió un accidente sobre la Ruta 9, Rocío Bonacci, llegó a la Cámara Baja en 2023.

La diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, tiene un fuerte vínculo con la vicepresidenta y presentó un proyecto para eliminar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo @rociobonacci

Rocío Bonacci, la diputada que esta mañana sufrió un siniestro de tránsito sobre la Ruta 9 en dirección Buenos Aires, forma parte de La Libertad Avanza. Es una de las figuras más jóvenes que llegaró a la Cámara baja en las elecciones de 2023. Nacida en la localidad santafesina de Funes, comenzó su vida laboral lejos de la política: tenía un local de manicuría y estudiaba kinesiología, aunque su apellido siempre estuvo vinculado a la militancia, ya que su padre, José Bonacci, es un histórico dirigente del partido Unite en Rosario.

Su ingreso a la vida parlamentaria se dio el año pasado, impulsada por el armado libertario en Santa Fe, donde la lista encabezada por Javier Milei logró imponerse y consiguió tres bancas. Bonacci compartió fórmula con Romina Diez y Nicolás Mayoraz, todos identificados con el sector de los pañuelos celestes.

La joven legisladora también se hizo conocida por ser la autora de un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una iniciativa que presentó de manera individual y que despertó controversias, incluso entre sus propios compañeros de bloque. A pesar de esas tensiones, su perfil continuó creciendo y se consolidó como una de las diputadas cercanas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien comparte actividades y apariciones públicas.

El accidente de Rocío Bonacci: qué fue lo que pasó Rocío Bonacci viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires para asistir a una sesión del Congreso junto a su padre, José Bonacci. Ambos se trasladaban en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, un Nissan Sentra conducido por un chofer, cuando a la altura de Ramallo, en la Ruta Nacional 9, el auto perdió el control y terminó despistando.

Según relató el propio José Bonacci, el conductor “se durmió al volante” y eso provocó que el vehículo se saliera de la calzada y terminara en un campo cercano. “Nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, aseguró el dirigente tras el siniestro. La diputada sufrió lesiones leves en el rostro, mientras que su padre también presentó golpes producto del impacto. Ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo para recibir atención médica. Desde su entorno aclararon que la legisladora y su padre se encuentran en buen estado y que el accidente no tuvo consecuencias graves.