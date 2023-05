Latinoamérica fue poco visible en Cannes, y con polémica pasó España

Cannes empezó este año por todo lo alto para España: invitada de honor en el mercado del cine paralelo al festival, con récord de inscriptos y decenas de actos oficiales. Pedro Almodóvar presentaba además su esperado cortometraje “Extraña forma de vida”, un western gay que fue bien recibido. El festival esperaba otro invitado de honor, el veterano Víctor Erice, que deslumbró precisamente hace medio siglo a la Croisette con “El espíritu de la colmena”. Este año presentaba “Cerrar los ojos” en la denominada Cannes Première, una sección con películas importantes que por alguna causa no entraron en ninguna sección competitiva. Fue en esta sección donde se estrenó el año pasado “As Bestas” de Rodrigo Sorogoyen, luego un éxito de crítica y taquilla. Pero Erice no acudió al estreno. El director de 82 años, que volvía a presentar un largometraje de ficción después de más de tres décadas, aseguró en una carta abierta en el diario “El País” que su película estaba lista para ser incluida en la selección oficial desde el 24 de marzo. La selección oficial se cerraba en abril. “Puede que más de uno se pregunte: si la película estaba lista para ser proyectada en Cannes Première, ¿por qué no lo estaba para ser presentada a Competición?” explicaba Erice en su carta. Presentar una película a una u otra sección es una decisión importante para un cineasta que acude a Cannes: los calendarios son diferentes, y hay que calibrar las expectativas propias y las señales que recibe de los comités de selección. “La selección de la película ‘Cerrar los ojos’ se desarrolló en las condiciones habituales del proceso”, aseguró un comunicado del festival. “El Festival de Cannes es el primer sorprendido” por la polémica, añadió el texto.