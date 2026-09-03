Se cayeron ChatGPT, Claude y Grok: usuarios reportan falta de servicio + Agregar ámbito en









Millones de usuarios están afectados por la falta de servicio en las principales plataformas de IA. La primera información apunta a fallas en la infraestructura.

ChatGPT superó la barrera de los mil millones de usuarios en poco más de tres años desde su lanzamiento público, un ritmo de adopción superior al de otras grandes aplicaciones tecnológicas. Pexels

ChatGPT, Claude, y Grok, las principales plataformas de Inteligencia Artificial, sufrieron fallas totales o parciales en su servicio y millones de usuarios no puede acceder y utilizarlas.

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Ante la situación, los usuarios se expresaron en redes sociales alertando de la falla y, por supuesto, publicando memes.

"Un problema de infraestructura está causando una interrupción parcial en Claude Code, la API y https://claude.ai. Estamos trabajando en ello, pero aún no tenemos un ETA", explicó en redes sociales CJ Avilla, ejecutivo de esa compañía.

Desde ChatGPT, la plataforma de OpenAI, no brindaron información. Ese modelo de lenguaje superó la barrera de los mil millones de usuarios en poco más de tres años desde su lanzamiento público, y además del uso personal, la herramienta es utilizada por más de 2 millones de empresas en todo el mundo.

Noticia en desarrollo.-