Cuanto cuesta un juego de jardín en septiembre 2026

Desde alternativas compactas hasta conjuntos para reuniones familiares, las opciones cambian según materiales, estilo de diseño, dimensiones y cantidad de lugares.

Los muebles de exterior vuelven a ganar protagonismo con la llegada de los días más cálidos.

Con la llegada de los días más cálidos, patios, terrazas y balcones vuelven a convertirse en espacios protagonistas de la casa . En ese contexto, los juegos de jardín aparecen entre las compras habituales para renovar el diseño exterior sin necesidad de hacer grandes cambios.

El precio depende de varios factores: cantidad de sillas, dimensiones de la mesa, tipo de material y diseño. En septiembre de 2026, el mercado argentino ofrece alternativas que parten de poco más de $100.000 y pueden superar ampliamente el millón de pesos en propuestas de mayor tamaño o categoría.

El primer paso es medir el patio, terraza o balcón donde se colocará el conjunto. No alcanza con saber cuánto mide la mesa: también hay que contemplar el espacio necesario para mover las sillas, caminar alrededor y abrir una sombrilla o colocar otros elementos.

Renovar un sector exterior puede ser una forma sencilla de preparar la casa para la temporada de calor.

Para ambientes pequeños, como balcones o patios reducidos, suelen resultar más prácticos los conjuntos de dos a cuatro lugares , con mesas compactas y sillas que puedan apilarse o guardarse con facilidad. Algunas propuestas combinan una mesa pequeña con dos sillas, mientras que otras incorporan cuatro asientos sin ocupar demasiado espacio.

En superficies medianas, una mesa para cuatro o seis personas permite armar un sector de comidas o reuniones sin que el mobiliario se lleve todo el lugar. Para quienes suelen recibir invitados, las opciones con seis sillas pueden ser una alternativa más conveniente.

Los materiales y diseños ofrecen opciones para diferentes necesidades y estilos de hogar. Magnific

En patios amplios o quinchos, en cambio, se puede pensar en mesas de mayores dimensiones, bancos o conjuntos que incorporen más asientos. También es posible combinar sillas plegables con un juego principal para tener lugares adicionales cuando llegan visitas.

El material también pesa a la hora de elegir. Los juegos de plástico resistente a los rayos UV son livianos, sencillos de limpiar y están pensados para permanecer en exteriores. El metal tratado ofrece una estructura firme, aunque requiere atención frente a la humedad, mientras que la madera necesita un mantenimiento periódico para conservarse en buenas condiciones.

Los diferentes estilos de juegos de jardín

La oferta no se limita a la clásica combinación de mesa y cuatro sillas. En septiembre aparecen conjuntos plegables, propuestas de plástico, modelos con terminación símil ratán y sets pensados como pequeños livings exteriores.

Los modelos plegables son una opción práctica para quienes necesitan guardar los muebles después de utilizarlos o cuentan con un espacio que cumple distintas funciones. También pueden ser útiles para casas de fin de semana, campings o reuniones ocasionales.

El espacio disponible es uno de los factores que conviene tener en cuenta antes de elegir. Magnific

Los juegos de plástico, por su parte, se caracterizan por ser livianos y sencillos de mantener. Hay alternativas básicas de mesa y sillas, pero también conjuntos con diseños que imitan la apariencia del ratán y apuntan a un aspecto más decorativo.

Otra categoría está formada por los sets tipo living, que incluyen sillones, mesas ratonas y piezas destinadas más al descanso que a las comidas. En este segmento, los valores pueden subir considerablemente frente a los conjuntos tradicionales.

Los valores de los juegos de jardín en septiembre 2026

Los precios relevados durante septiembre muestran una diferencia considerable entre las alternativas disponibles. Un juego compuesto por mesa y cuatro sillas plásticas puede encontrarse alrededor de los $150.000, mientras que algunas propuestas de mesa y cuatro sillas plegables rondan los $230.000. Los valores corresponden a publicaciones comerciales consultadas y pueden modificarse según promociones o condiciones de venta.

Entre los conjuntos de mayor tamaño, hay opciones de mesa y seis sillas que se ubican cerca de los $330.000 a $550.000, dependiendo del diseño y los materiales. También aparecen propuestas símil ratán y modelos de exterior con una estética más trabajada dentro de ese rango.

Los conjuntos tipo living representan otro escalón. Algunas alternativas de cuatro piezas se acercan a los $700.000, mientras que determinados sets de marcas especializadas superan el millón de pesos. La dispersión de precios muestra que no existe un único valor para un juego de jardín. El presupuesto final depende de la cantidad de lugares, las dimensiones, la resistencia del material y el estilo elegido.

Por eso, antes de comprar conviene comparar cantidad de piezas y dimensiones, además del precio publicado. Una oferta que parece más económica puede incluir menos sillas o una mesa de menor tamaño. También hay que considerar el costo de envío, que puede modificar el total, especialmente cuando se trata de muebles voluminosos.