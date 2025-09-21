3 licuados para celebrar la primavera con frutas de estación

Descubrí tres bebidas nutritivas que son ideales para aprovechar durante esta nueva temporada de calor.

Estos licuados son ideales para la primavera porque están hechos con frutas de estación.

La llegada de la primavera significa el regreso de las altas temperaturas. Una manera nutritiva de combatir el calor son los licuados frutales , en los que se pueden hacer distintas combinaciones deliciosas. Afortunadamente, con la llegada de la nueva estación, distintas frutas vuelven a estar en temporada .

Las frutas de estación se refiere a aquellas que, dependiendo de la temporada, son más ricas y baratas. Los especialistas recomiendan su consumo debido a que están en su mejor momento de maduración, lo que otorga sabores deliciosos, una mayor cantidad de nutrientes y frescura.

En el caso de la primavera, las frutas de estación son:

También se consideran como frutas de esta estación al kiwi, el pomelo y la naranja. La mayoría de estos alimentos están llenos de componentes antioxidantes y son ricas en vitaminas, especialmente la C, minerales y fibra.

Recetas de licuados con frutas de estación

Estas son 3 recetas deliciosas de licuados para disfrutar de los días de calor primaveral:

Licuado de Banana

Ingredientes:

2 bananas maduras

300 ml de leche entera

Una pizca de canela

2 cucharadas de azúcar

Hielo a gusto

Compartí este delicioso batido con tus familiares para disfrutar de algo dulce y sano.

Licuado de Frutilla y Durazno

Ingredientes:

5 frutillas frescas

1 durazno grande (o 2 chicos)

½ vaso de leche fría (puede ser vegetal)

1 cucharadita de miel

Este licuado tropical es el acompañamiento perfecto para una merienda nutritiva.

Licuado de Mango y Naranja

Licuado de Mango y Naranja

Ingredientes:

Mango maduro

Jugo de 2 naranjas

1 vaso de agua fría

Hielos al gusto

Ideal para los fans de los sabores cítricos y exóticos.