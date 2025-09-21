La llegada de la primavera significa el regreso de las altas temperaturas. Una manera nutritiva de combatir el calor son los licuados frutales, en los que se pueden hacer distintas combinaciones deliciosas. Afortunadamente, con la llegada de la nueva estación, distintas frutas vuelven a estar en temporada.
3 licuados para celebrar la primavera con frutas de estación
Descubrí tres bebidas nutritivas que son ideales para aprovechar durante esta nueva temporada de calor.
Las frutas de estación se refiere a aquellas que, dependiendo de la temporada, son más ricas y baratas. Los especialistas recomiendan su consumo debido a que están en su mejor momento de maduración, lo que otorga sabores deliciosos, una mayor cantidad de nutrientes y frescura.
Primavera: cuáles son las frutas de estación
En el caso de la primavera, las frutas de estación son:
- Banana
- Frutilla
- Limón
- Ananá
- Frambuesa
- Cereza
- Arándanos
También se consideran como frutas de esta estación al kiwi, el pomelo y la naranja. La mayoría de estos alimentos están llenos de componentes antioxidantes y son ricas en vitaminas, especialmente la C, minerales y fibra.
Recetas de licuados con frutas de estación
Estas son 3 recetas deliciosas de licuados para disfrutar de los días de calor primaveral:
Licuado de Banana
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 300 ml de leche entera
- Una pizca de canela
- 2 cucharadas de azúcar
- Hielo a gusto
Compartí este delicioso batido con tus familiares para disfrutar de algo dulce y sano.
Licuado de Frutilla y Durazno
Ingredientes:
- 5 frutillas frescas
- 1 durazno grande (o 2 chicos)
- ½ vaso de leche fría (puede ser vegetal)
- 1 cucharadita de miel
Este licuado tropical es el acompañamiento perfecto para una merienda nutritiva.
Licuado de Mango y Naranja
Ingredientes:
- Mango maduro
- Jugo de 2 naranjas
- 1 vaso de agua fría
- Hielos al gusto
Ideal para los fans de los sabores cítricos y exóticos.
