SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
21 de septiembre 2025 - 13:15

3 licuados para celebrar la primavera con frutas de estación

Descubrí tres bebidas nutritivas que son ideales para aprovechar durante esta nueva temporada de calor.

Estos licuados son ideales para la primavera porque están hechos con frutas de estación.

Estos licuados son ideales para la primavera porque están hechos con frutas de estación.

La llegada de la primavera significa el regreso de las altas temperaturas. Una manera nutritiva de combatir el calor son los licuados frutales, en los que se pueden hacer distintas combinaciones deliciosas. Afortunadamente, con la llegada de la nueva estación, distintas frutas vuelven a estar en temporada.

Las frutas de estación se refiere a aquellas que, dependiendo de la temporada, son más ricas y baratas. Los especialistas recomiendan su consumo debido a que están en su mejor momento de maduración, lo que otorga sabores deliciosos, una mayor cantidad de nutrientes y frescura.

Informate más

Primavera: cuáles son las frutas de estación

licuados de frutas.jpg

En el caso de la primavera, las frutas de estación son:

  • Banana
  • Frutilla
  • Limón
  • Ananá
  • Frambuesa
  • Cereza
  • Arándanos

También se consideran como frutas de esta estación al kiwi, el pomelo y la naranja. La mayoría de estos alimentos están llenos de componentes antioxidantes y son ricas en vitaminas, especialmente la C, minerales y fibra.

Recetas de licuados con frutas de estación

Estas son 3 recetas deliciosas de licuados para disfrutar de los días de calor primaveral:

Licuado de Banana

licuado 1.jpg

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 300 ml de leche entera
  • Una pizca de canela
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Hielo a gusto

Compartí este delicioso batido con tus familiares para disfrutar de algo dulce y sano.

Licuado de Frutilla y Durazno

licuado colageno.webp

Ingredientes:

  • 5 frutillas frescas
  • 1 durazno grande (o 2 chicos)
  • ½ vaso de leche fría (puede ser vegetal)
  • 1 cucharadita de miel

Este licuado tropical es el acompañamiento perfecto para una merienda nutritiva.

Licuado de Mango y Naranja

Licuado naranja durazno.jpg

Ingredientes:

  • Mango maduro
  • Jugo de 2 naranjas
  • 1 vaso de agua fría
  • Hielos al gusto

Ideal para los fans de los sabores cítricos y exóticos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias