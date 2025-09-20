Playlist para recibir a la primavera: las 11 canciones que tienen que sonar este 21 de septiembre

Este es el recorrido musical perfecto para acompañar el inicio de la estación más colorida, con clásicos y hits actuales que les gustan a todos.

La jornada del 21 de septiembre no es un momento cualquiera. La primavera viene con un clima distinto después de mucho frío. En Argentina este día es el doble de especial, ya que además es el Día del Estudiante , por lo que todos, especialmente los más jóvenes, aprovechan para juntarse al aire libre.

Este año, además de algunas alergias, la primavera llega con temperaturas más cálidas y días más largos. Entonces no hay nada mejor que recibirla y celebrarla con una lista de canciones para levantar el ánimo y ponerle música a cada momento.

Para la Argentina, el 21 de septiembre es oficialmente el inicio de la estación más esperada . Esta misma fecha coincide con el equinoccio de primavera, un evento astronómico en el que el día y la noche duran casi lo mismo .

Para muchas personas, este fenómeno simboliza el equilibrio y el renacimiento, algo que se refleja en la naturaleza con las flores , temperaturas agradables y días más brillosos . Por eso, en todo el país se suelen organizar encuentros, picnics y celebraciones para darle la bienvenida a esta nueva estación, junto con el día del estudiante.

11 canciones para recibir a la primavera

Para celebrar el comienzo de esta amada estación, la lista oficial de canciones ya está acá. Clásicos de los últimos años, canciones llenas de pop, rock y hasta Vivaldi, ¡no te la podés perder!

1. Flowers, de Miley Cyrus

Esta canción pop celebra la independencia personal y las nuevas etapas. Además su ritmo pega muy bien con la sensación de esta nueva estación:

Embed - Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

2. Flores Amarillas, de Floricienta

Este clásico argentino transmite una vibra muy alegre y también romántica, además le dio mucha más popularidad a las flores de este color:

Embed - Floricienta - Flores Amarillas (Official Video)

3. Soy, de Lali

Una canción que habla de la liberación, ideal para disfrutar con quienes más querés:

Embed - Lali - Soy (Official Video)

4. Primavera 0, de Soda Stereo

Para los amantes del rock, un clásico nacional que no puede faltar. El nombre lo dice todo:

Embed - Soda Stereo - Primavera 0 (Official Video)

5. Gotitas de Amor, de Jesse & Joy

Este tema es mucho más suave y tranquilo que los otros de la lista, pero encaja perfecto para escucharlo en tardes soleadas y reuniones con amigos al aire libre:

Embed - Jesse y Joy - Gotitas De Amor (Official Video) 2025 Estreno

6. Hey Soul Sister, de Train

Este ya es un hit internacional, todos lo conocen por tener un ritmo muy pegadizo, pero además porque trae una vibra muy alegre:

Embed - Train - Hey, Soul Sister (Official Video)

7. Fresa, de TINI y Lalo Ebratt

Una canción en colaboración que le pone color y frescura a este día tan especial:

Embed - TINI, Lalo Ebratt - Fresa

8. Limón y Sal, de Julieta Venegas

Este clásico habla del amor real, de hecho hace poco se confirmó que se lo escribió a su gato. Es perfecto para escuchar durante un picnic o un mate en la plaza:

Embed - Julieta Venegas - Limon Y Sal (Video)

9. Cuando Me Enamoro, de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra

Es un tema romántico que captura la sensación de los nuevos comienzos y los vínculos frescos:

Embed - Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra - Cuando Me Enamoro

10. I’m Like a Bird, de Nelly Furtado

Esta canción siempre recuerda un poco a la libertad y el movimiento, dos sensaciones muy de la primavera:

Embed - Nelly Furtado - I'm Like A Bird (Official Music Video)

11. Primavera, de Antonio Vivaldi

Es la obra más famosa del compositor italiano y retrata el florecimiento típico de esta estación: