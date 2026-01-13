Teodoro, la parrilla que nació en Punta del Este, abrió un segundo local y proyecta su marca hacia el exterior

Con una inversión superior a 1,5 millones de dólares, el escribano José Escobal concibió una marca gastronómica con lógica empresarial, foco en rentabilidad y un plan de expansión internacional que apunta al mercado estadounidense.

Teodoro nació en Punta del Este, se consolidó y ya proyecta su marca hacia el exterior.

La gastronomía de alto nivel en Punta del Este dejó de ser solo una apuesta estacional para convertirse en un negocio estructurado, con visión de largo plazo y ambiciones internacionales. Ese es el caso de Teodoro , la marca desarrollada por el empresario José Escobal , que en apenas tres años consolidó dos restaurantes en zonas estratégicas del principal balneario del país y ya proyecta su desembarco fuera de la región.

El proyecto comenzó en 2023 con la apertura del primer local en Avenida Pedragosa Sierra , concebido como un restaurante y parrillada premium orientada al turista internacional además del público local y sustentada en un diferencial claro: carne uruguaya de máxima calidad proveniente de frigoríficos locales.

“La idea inicial fue probar el negocio, atravesar temporadas y evaluar si valía la pena escalar”, explica Escobal. La respuesta del mercado aceleró las decisiones. A fines de 2025 se sumó Teodoro Puerto , un segundo local en una de las zonas de mayor circulación turística, orientado a la cocina mediterránea y mayor énfasis en eventos privados y corporativos.

Lejos de una lógica improvisada, Escobal trasladó al rubro gastronómico su experiencia previa fuera del rubro “Un restaurante funciona como un tablero de ajedrez : si una pieza falla, se pierde dinero”, resume. La estructura de Teodoro incluye chefs especializados , encargados de salón, gestión contable y procesos orientados a eficiencia operativa. La estrategia también contempla un dato clave: abrir todo el año.

En una ciudad históricamente asociada a la zafralidad, Teodoro apostó a captar tanto al nuevo residente permanente, que se multiplicó tras la pandemia, como a un público empresarial y turístico de mayor poder adquisitivo. El ticket promedio ronda los 60–70 dólares por cubierto, con una capacidad cercana a 700 comensales.

teodoro (1)

Punta del Este como plataforma de marca

Para Escobal, Punta del Este no es solo un mercado, sino una vidriera internacional. “Es el lugar donde el empresario gastronómico se siente más exigido”, afirma. La presencia de públicos extranjeros, ejecutivos, inversores y personalidades del ámbito político y empresarial elevó el estándar del servicio y reforzó el posicionamiento de la marca.

La construcción de Teodoro como marca fue acompañada por un manual de identidad profesional, con propuestas diferenciadas según el local: una parrilla descontracturada que fusiona campo y ciudad, y un restaurante portuario con una impronta más mediterránea y orientada a experiencias.

teodoro-plato

El salto internacional

Con dos locales consolidados en Punta del Este, el próximo paso ya está definido. El plan de expansión prevé, entre 2028 y 2029, la apertura de Teodoro en el exterior, con Estados Unidos como principal objetivo.

Ciudades como Miami aparecen en el radar, impulsadas por la fuerte presencia de público argentino y latinoamericano y por la creciente demanda de carne uruguaya de alta calidad. “El público extranjero busca los mejores cortes de carne uruguayos; el 90% la elige cuando viene acá. Desde el punto de vista de los números, es donde el modelo puede rendir mejor”, sostiene el empresario. La expansión será gradual y apoyada en socios y equipos con conocimiento del mercado local.

Más que un restaurante, Teodoro se consolida como un proyecto empresarial de gastronomía premium, nacido en Punta del Este, pero con ambición global, en un contexto donde la inversión privada sigue encontrando en Uruguay, especialmente en Maldonado, un terreno fértil para crecer.

Mientras se desarrollaba la entrevista, el funcionamiento cotidiano del negocio ofreció una postal que resume el posicionamiento alcanzado por la marca. Al restaurante Teodoro del Puerto arribó Graciela Alfano, acompañada por el histórico relacionista público Alfredo Etchegaray, una escena que se repite con frecuencia. Figuras del espectáculo, del empresariado y del sistema político del Río de la Plata como el periodista Luis Majul, suelen elegir Teodoro para almorzar o cenar, atraídas por un esquema que combina gastronomía de alto nivel, servicio profesional y un diferencial cada vez más valorado por ese público: privacidad y discreción, un activo estratégico en la construcción de la marca.