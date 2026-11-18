El paisaje serrano ofrece un escenario ideal para disfrutar de jornadas al aire libre y cambiar el ritmo de la rutina.

Hay destinos que invitan a cambiar de ritmo apenas uno llega . El paisaje se transforma, el aire parece distinto y las preocupaciones cotidianas empiezan a quedar en segundo plano. La comarca serrana ofrece un escenario diferente al que suele asociarse con el turismo bonaerense .

Sus montañas, arroyos, calles arboladas y pequeños pueblos conforman un entorno ideal para quienes buscan descansar, caminar sin apuro y descubrir rincones que conservan una identidad propia.

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana reúne esas condiciones con una propuesta que combina naturaleza, tranquilidad y distintas alternativas para disfrutar de unos días lejos del movimiento urbano. Entre caminatas por senderos naturales, gastronomía regional, tardes junto a una piscina y circuitos de relajación, la región permite combinar actividad y descanso sin necesidad de organizar una agenda cargada.

El paisaje es uno de los grandes atractivos de Sierra de la Ventana. El sistema serrano de Ventania modifica el horizonte característico de la llanura bonaerense y ofrece elevaciones, valles, pastizales y cursos de agua que invitan a disfrutar del aire libre.

Las sierras regalan postales únicas durante todo el año, con atardeceres que invitan a disfrutar del entorno sin apuros.

A diferencia de otros destinos más asociados con el movimiento de las grandes ciudades turísticas, aquí todavía es posible encontrar rincones donde el silencio y los sonidos de la naturaleza marcan el ritmo de la jornada.

Uno de los puntos imprescindibles es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida que conserva ambientes naturales representativos de las sierras bonaerenses. Allí se encuentra el emblemático Cerro Ventana, cuyo particular hueco natural en la cumbre se convirtió en una de las postales más reconocidas de la provincia.

El parque cuenta con diferentes alternativas para recorrerlo, aunque conviene elegirlas de acuerdo con la preparación física y el tiempo disponible. Entre las opciones aparecen los Piletones Naturales, un sendero autoguiado de aproximadamente dos horas de duración que atraviesa las nacientes de un arroyo y permite conocer pequeñas formaciones de agua. También está la Garganta Olvidada, una caminata de alrededor de una hora que conduce hasta una pequeña caída de agua.

Para quienes tienen mayor experiencia en trekking, el ascenso al Cerro Ventana representa un desafío más exigente. La excursión demanda unas seis horas entre ida y vuelta y requiere acompañamiento de guías habilitados. El esfuerzo tiene como recompensa llegar hasta el característico hueco de la montaña y contemplar el paisaje desde las alturas.

El contacto directo con el entorno serrano también se disfruta en actividades más tranquilas: observar aves, recorrer caminos rurales, contemplar los atardeceres o simplemente sentarse a descansar frente a las montañas. No hace falta completar una excursión exigente para aprovechar el destino.

Los pueblos de la comarca conservan construcciones históricas, calles tranquilas y rincones con identidad propia. Instagram @turismosierradelaventana

Turismo de bienestar: relax, aire puro y desconexión total

La combinación de naturaleza y descanso es uno de los principales atractivos de la comarca. Para quienes buscan una experiencia más enfocada en el bienestar, las alternativas de alojamiento incorporan servicios que permiten disfrutar de una estadía reparadora sin tener que salir constantemente a recorrer.

Entre las propuestas disponibles se encuentra el Days Inn Sierra de la Ventana, un establecimiento ubicado en el centro de la localidad que ofrece habitaciones equipadas y vistas hacia el paisaje serrano. Según la información difundida por el establecimiento, cuenta con piscina exterior, solárium, piscina cubierta climatizada, jacuzzi y sectores de sauna seco y húmedo.

Uno de sus servicios es la posibilidad de contratar un Día de Spa, una alternativa destinada también a quienes no están alojados en el hotel. La propuesta permite organizar una jornada de relajación y sumar un momento de pausa a una visita más amplia por la región.

El alojamiento dispone, además, de habitaciones con bañera de hidromasaje en determinadas categorías, desayuno incluido y un restaurante propio, Los Cerros, donde se ofrecen platos regionales. También cuenta con espacios para compartir una comida, tomar algo o descansar después de una jornada de paseos.

De todos modos, el bienestar no depende exclusivamente de los servicios de un hotel. Dormir bien, respirar aire puro, caminar entre árboles y reducir el tiempo frente a las pantallas también forman parte de una experiencia que cada visitante puede construir a su manera. La comarca permite hacerlo sin imponer un itinerario demasiado exigente.

Las formaciones naturales y los cursos de agua forman parte de los atractivos que distinguen a esta región bonaerense. Instagram @turismosierradelaventana

Paseos imperdibles para recorrer sin apuro en medio de las sierras

Más allá de los paisajes naturales, la comarca está integrada por seis localidades con características propias: Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist, Saldungaray, Villa Serrana La Gruta y San Andrés de la Sierra. La cercanía entre ellas permite organizar recorridos y conocer diferentes atractivos durante una misma estadía.

Villa Ventana es una de las paradas recomendadas para quienes disfrutan de los pueblos tranquilos. Sus calles arboladas, pequeños comercios y propuestas artesanales invitan a caminar y descubrir el entorno sin apurarse. Allí también se encuentran las ruinas del antiguo Club Hotel de la Ventana, un edificio ligado a la historia turística de la región que despierta interés por su arquitectura y su pasado.

Otra visita interesante es Saldungaray, una localidad que conserva un importante patrimonio histórico. Uno de sus principales atractivos es el portal del cementerio, una obra del arquitecto Francisco Salamone, reconocido por sus construcciones monumentales en distintos municipios bonaerenses. El recorrido puede completarse con una visita a la plaza principal y otros espacios tradicionales del pueblo.

En Tornquist, la plaza Ernesto Tornquist y su entorno arquitectónico ofrecen otra perspectiva de la historia regional. Es una buena oportunidad para conocer la vida cotidiana de una localidad que funciona como referencia dentro del distrito.

Para quienes prefieren sumar actividades al aire libre, las opciones incluyen cabalgatas, paseos en bicicleta, travesías rurales y propuestas de astroturismo. La observación del cielo nocturno es otro atractivo, especialmente en sectores alejados de la iluminación urbana, donde las condiciones pueden resultar favorables para contemplar las estrellas.

En cuanto al viaje, desde Buenos Aires se puede llegar en auto mediante un trayecto de aproximadamente 560 kilómetros, que demanda alrededor de siete horas, según el recorrido y las condiciones del tránsito. También hay conexiones en ómnibus y alternativas que combinan avión hasta Bahía Blanca con un tramo posterior por ruta.

Sierra de la Ventana propone una manera distinta de disfrutar una escapada: alternar paisajes, sabores, historia y momentos de relajación. Un destino donde no hace falta correr de un atractivo a otro para aprovechar los días y donde, muchas veces, el mejor plan consiste simplemente en detenerse, mirar las sierras y disfrutar del tiempo propio.