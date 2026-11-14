Fin de semana verde: el refugio de campo ideal a pocos kilómetros de la ciudad

Entre pulperías centenarias, sabores criollos e historia argentina, vas a encontrar una propuesta tranquila para escaparte desde CABA.

Roque Pérez es una alternativa ideal para disfrutar de la tranquilidad del campo y hacer una escapada cerca de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos destinos que permiten disfrutar de una escapada en la naturaleza sin tener que irse muy lejos. Entre caminos rurales, construcciones antiguas y restaurantes familiares, algunos pueblos mantienen intactas las costumbres que forman parte de la identidad del interior bonaerense.

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Uno de estos rincones tiene paisajes de la llanura pampeana, almacenes históricos y una propuesta gastronómica que atrae a visitantes durante todo el año. Además, conserva un espacio que tiene que ver con una de las figuras más importantes de la historia política argentina.

Roque Pérez está ubicado en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 130 kilómetros de CABA, y es uno de los destinos más elegidos para hacer escapadas rurales durante los fines de semana. Para llegar en auto desde la Capital Federal se suele tomar la Autopista Riccheri en dirección a Cañuelas y después la Ruta Nacional 205 hasta el acceso a la localidad.

Los paisajes rurales y los caminos rodeados de naturaleza invitan a desconectarse de la rutina.

Quienes prefieran viajar sin vehículo propio también cuentan con alternativas de transporte, ya que existen servicios de ómnibus de larga distancia que conectan la Terminal de Retiro y distintos puntos del Gran Buenos Aires con Roque Pérez, además de combis desde el centro porteño.

La historia de la localidad está vinculada con el ferrocarril. El 21 de septiembre de 1884 llegó por primera vez la locomotora "Luz del Desierto" , que conectó Lobos con Saladillo y favoreció el crecimiento de los primeros asentamientos. Posteriormente, el 24 de junio de 1913, Roque Pérez fue reconocido como partido autónomo, consolidando su identidad dentro de la provincia.

Los antiguos almacenes de campo conservan parte de la historia y las tradiciones del interior bonaerense. Gentileza - Turismo Roque Perez

Almacenes de campo históricos

Uno de los grandes atractivos del distrito es su circuito de almacenes rurales, antiguos espacios que funcionaban como puntos de abastecimiento y encuentro para las familias del campo. Muchos conservan sus construcciones originales, mostradores de madera, objetos antiguos y la estética de las tradicionales pulperías. Entre los establecimientos más representativos se encuentran:

Almacén de Ramos Generales La Paz: ubicado en el paraje La Paz, es uno de los comercios rurales más antiguos de la zona y conserva elementos de su historia

La Estafeta Postal: una antigua casona del paraje La Paz vinculada con los servicios postales y telegráficos que actualmente funciona como restaurante rural

El Progreso: situado en el paraje Forastieri, tiene la tradición de los antiguos almacenes con una propuesta gastronómica de campo

La Yunta: ubicado en Carlos Beguerie, conserva elementos históricos y funciona como espacio gastronómico y de encuentro

Estos lugares forman parte de una tradición que sigue vigente gracias a los vecinos y emprendedores que mantienen abiertos los antiguos comercios rurales. Además, Roque Pérez celebra La Noche de los Almacenes, un evento que reúne gastronomía, música folklórica y actividades culturales en diferentes parajes del partido.

Las picadas y los platos caseros forman parte de la propuesta gastronómica de la región. Gentileza - Turismo Roque Perez

Sabores típicos: dónde probar la mejor picada y platos tradicionales de la región

La gastronomía es otro de los motivos para visitar Roque Pérez. Las parrillas, pulperías y restaurantes rurales ofrecen preparaciones caseras que recuperan los sabores característicos del campo bonaerense.

Las picadas con fiambres, quesos y embutidos regionales son una de las alternativas para arrancar un almuerzo, aunque también tienen asados, empanadas y pastas artesanales. Para disfrutar de estas propuestas, las opciones son:

La Estafeta Postal: en el paraje La Paz, ofrece una experiencia de comedor rural con parrilla, picadas y platos caseros

El Progreso: ubicado en Forastieri, es una alternativa para disfrutar de comidas tradicionales en un entorno campestre

La Yunta: en Carlos Beguerie, es un almacén histórico con picadas y cocina casera

Parrilla Felo: situada sobre la Ruta Nacional 205, es una opción para quienes prefieren las carnes a las brasas y los platos clásicos de parrilla

Otro de los productos característicos del distrito son las conservas, las mermeladas y los embutidos elaborados por productores locales. Para quienes planean una visita durante el fin de semana, es mejor reservar con anticipación y consultar los horarios de atención, especialmente en los establecimientos rurales que abren únicamente en determinados días.

Los espacios históricos de Roque Pérez permiten conocer distintos aspectos del pasado argentino. Gentileza - Turismo Roque Perez

Casa Natal de Juan Domingo Perón: un recorrido por los orígenes de su historia

Además de sus atractivos rurales, Roque Pérez conserva un lugar histórico de la infancia de Juan Domingo Perón. Se trata de una antigua vivienda de adobe y ladrillos, conocida como la Casa Natal o Rancho de Perón, donde residieron sus padres, Mario Tomás Perón y Juana Sosa.

La construcción, ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, entre Ascasubi y Presbítero Massobrio, mantiene características de las viviendas rurales de fines del siglo XIX y funciona actualmente como museo. En su interior, los visitantes pueden conocer aspectos de la vida cotidiana de aquella época y la historia familiar del dirigente político.

El lugar de nacimiento de Perón es motivo de debate histórico, ya que si bien la versión tradicional lo sitúa en Lobos en 1895, otras investigaciones sostienen que nació en Roque Pérez en 1893. La vivienda fue reconocida oficialmente como Lugar Histórico Nacional por la Ley 25.004, en 1998.