Escapada en Buenos Aires: el pueblo histórico a una hora y media de CABA que enamora con sus tradiciones

Entre calles antiguas, paisajes de campo y sabores criollos, este rincón bonaerense te ofrece una experiencia única.

Los pueblos de la provincia de Buenos Aires ofrecen paisajes rurales y propuestas ideales para una escapada de fin de semana.

La provincia de Buenos Aires esconde destinos que te permiten desconectarte de la rutina sin tener que recorrer grandes distancias. Entre caminos rurales, construcciones centenarias y almacenes tradicionales , algunos pueblos todavía mantienen una identidad que atrae a visitantes para hacer una escapada durante todo el año .

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Uno de ellos se destaca por su vínculo con la cultura gauchesca, sus espacios históricos y sus propuestas gastronómicas . Además, su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires facilita una visita de un día o aprovechar todo un fin de semana para recorrer sus principales atractivos.

San Antonio de Areco se encuentra a 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , en el norte de la provincia. El recorrido en auto demanda una hora y media, aunque puede extenderse según el tránsito y el punto de partida. La vía de acceso es la Ruta Nacional 8 , que conecta el Área Metropolitana de Buenos Aires con la localidad.

Las construcciones históricas y las calles tradicionales conservan la identidad de las localidades bonaerenses.

Para quienes viajan desde CABA, el trayecto más habitual consiste en tomar el Acceso Norte y continuar por el ramal Pilar hasta empalmar con la Ruta 8 . También existen servicios de ómnibus que conectan Buenos Aires con San Antonio de Areco y otras localidades de la región.

Gracias a su ubicación, el destino es muy atractivo para una escapada de sábado o domingo. De todas formas, quienes prefieran recorrer sus museos, disfrutar de una comida de campo y visitar las estancias cercanas pueden optar por pasar una noche.

La cultura gauchesca sigue presente en los museos, las artesanías y las celebraciones populares. Imagen: Municipalidad San Antonio de Areco (Web)

Qué hacer, qué ver y cuáles son sus atractivos imperdibles

San Antonio de Areco fue declarado Capital Nacional de la Tradición en 2015. Su casco histórico invita a caminar entre calles empedradas, antiguas fachadas y comercios que mantienen la estética de otros tiempos. Entre las actividades principales y lugares para conocer se encuentran:

Puente Viejo: construido en 1857, es una de las postales más representativas del pueblo y ofrece vistas del río Areco

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes: ubicado junto al Parque Criollo, reúne vestimentas, carretas, aperos y objetos relacionados con la vida rural

casco histórico: permite descubrir antiguas construcciones, almacenes de ramos generales y rincones vinculados con la historia local

Museo Taller Draghi: un espacio dedicado a la platería criolla y al trabajo artesanal

ribera del río Areco: ideal para caminar, descansar y disfrutar de los espacios verdes

estancias turísticas: ofrecen experiencias rurales, cabalgatas y actividades vinculadas con las tradiciones del campo

El Puente Viejo también forma parte del paisaje asociado con "Don Segundo Sombra", la célebre novela de Ricardo Güiraldes. Otro de los atractivos es la posibilidad de conocer talleres artesanales donde todavía se practican oficios tradicionales, especialmente la platería y la elaboración de artículos de la vida gaucha.

Además, cada noviembre se celebra la Fiesta de la Tradición, una de las festividades criollas más importantes del país, con desfiles, música folklórica y actividades culturales.

La gastronomía criolla es uno de los principales atractivos para quienes buscan disfrutar de una experiencia de campo. San Antonio de Areco

Gastronomía criolla: dónde comer el mejor asado de campo

La comida es una parte fundamental de la experiencia en San Antonio de Areco. Las parrillas y pulperías del pueblo ofrecen asado, achuras, empanadas, pastas caseras y recetas tradicionales. Para quienes buscan disfrutar de un almuerzo criollo, existen distintas alternativas según el ambiente que prefieran:

La Herradura de Areco: ubicada en Zapiola 25, en el casco histórico, ofrece cortes a las brasas, cocina casera y una ambientación tradicional

Almacén de Ramos Generales: en Zapiola 143, funciona en una construcción histórica y ofrece parrilla, guisos y platos regionales

Pulpería Lo de Tito: situada en Matheu 411, se destaca por su estilo de antigua pulpería y su propuesta de cocina criolla

Quienes quieran una experiencia más cercana a la vida rural también pueden optar por las estancias de los alrededores. Algunas ofrecen días de campo con asado, paseos a caballo y espectáculos folklóricos. El menú típico de la región suele incluir chorizos, morcillas, cortes de carne a la parrilla y empanadas, acompañados por postres caseros como flan o budín de pan.