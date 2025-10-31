A pocos kilómetros de CABA: la escapada perfecta para pescar en la tranquilidad y comer rico







La provincia de Buenos Aires esconde pueblos que son ideales para conocer y disfrutar de la naturaleza y la paz.

El pueblo ideal para disfrutar del turismo en la provincia de Buenos Aires. Freepik

El turismo en la provincia de Buenos Aires tiene un encanto que nunca se agota: playas, sierras, campo y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Es el destino perfecto para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado, disfrutando de la naturaleza y de la calidez de su gente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A poco más de dos horas de la Ciudad, hay un rincón bonaerense ideal para quienes aman la pesca, el aire libre y la buena comida: Gorchs.

Gorchs Espacios verdes, calles tranquilas y una laguna ideal para pescar. Gentileza de Weekend Dónde se ubica Gorchs Gorchs se encuentra en el partido de General Belgrano, en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. Está a unos 136 kilómetros de CABA, cerca del río Salado, rodeado por campos y pequeñas localidades rurales. A unos 20 kilómetros se ubican los pueblos de Villanueva y Chascomús, mientras que San Miguel del Monte está a poco más de media hora.

Su paisaje es típico de la llanura pampeana, con caminos arbolados, espejos de agua y atardeceres que pintan el cielo de tonos dorados.

Qué se puede hacer en Gorchs Este pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes ofrece una experiencia auténtica para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza. Es conocido por su gastronomía rutera: en el ACA Gorchs, una vieja despensa con estación de servicio, preparan el que muchos consideran el mejor sándwich rutero de la provincia, tradición que lleva más de medio siglo.

Los visitantes también pueden recorrer su iglesia San José Obrero, símbolo de su época dorada, o disfrutar de una jornada de pesca en el Puente Ferroviario Garrafa Sánchez, que cruza el Salado y se transforma en un lugar mágico al caer la noche, ideal para acampar bajo un cielo estrellado. Cómo ir hasta Gorchs Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se debe tomar la Autopista Riccheri hasta Ezeiza, continuar por la Autopista Ezeiza–Cañuelas y luego seguir por la Ruta Nacional 3 hacia el sur. Tras pasar San Miguel del Monte, se encuentra el desvío hacia Gorchs, a la altura del kilómetro 136. El viaje dura unas dos horas, dependiendo del tránsito, y regala un recorrido perfecto para disfrutar del paisaje bonaerense.