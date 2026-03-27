A solo dos horas: el rincón más recomendado de Buenos Aires para visitar en Semana Santa

Con la llegada de esta festividad y el finde extra largo, existe una localidad ideal para hacer turismo.

La provincia de Buenos Aires esconde una enorme cantidad de destinos ideales para escapadas cortas . Entre pueblos rurales, paisajes naturales y propuestas gastronómicas, cada vez más viajeros eligen estos rincones para desconectar sin alejarse demasiado de la ciudad.

En fechas como Semana Santa , donde el turismo interno crece con fuerza, las localidades bonaerenses se vuelven una opción perfecta. La combinación de tranquilidad, actividades al aire libre y cercanía hace que muchos opten por viajes breves pero intensos.

Uno de los destinos que más se destaca en este contexto es Saladillo , una localidad que sorprende por sus paisajes únicos y su propuesta diferente dentro de la provincia, a tan solo unas horas de la Ciudad de Buenos Aires.

Sus plazas son ideales para pasar el día al aire libre y los edificios del centro pintorescos para admirar.

Saladillo se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires, formando parte de una región clave del interior bonaerense. Es cabecera de su partido y ocupa una posición estratégica dentro del mapa provincial. Está ubicado a aproximadamente 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana o incluso para ir y volver en el día.

En sus alrededores se destacan otras localidades rurales y espacios naturales, como Cazón, conocido como el “pueblo del millón de árboles”, que complementa la experiencia turística con propuestas vinculadas a la naturaleza y el descanso

Qué se puede hacer en Saladillo

Uno de los grandes atractivos de Saladillo es su perfil rural, que invita a bajar el ritmo y conectar con la naturaleza. Las plantaciones de kiwi son una de las experiencias más distintivas: se pueden recorrer los campos, conocer cómo es el proceso de producción y, en temporada, participar de cosechas o degustaciones, algo poco común en la provincia.

También hay propuestas ideales para quienes disfrutan del aire libre. La Laguna del Indio Muerto es un punto clave para la pesca deportiva, pero además permite pasar el día con actividades recreativas como caminatas, picnic o simplemente descansar frente al agua. Los alrededores ofrecen caminos rurales perfectos para recorrer en bici o a pie.

Saladillo Municipalidad de Saladillo, centro de la ciudad. Imagen: Municipalidad de Saladillo

Otro imperdible es la localidad de Cazón, muy cercana a Saladillo, conocida como el “pueblo del millón de árboles”. Allí predominan los viveros, senderos arbolados y espacios verdes que generan un entorno muy particular, ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes distintos.

A esto se suma una propuesta gastronómica bien criolla, con parrillas, restaurantes de campo y almacenes tradicionales donde se pueden probar carnes, pastas caseras y productos regionales. Además, el pueblo cuenta con plazas, museos y edificios históricos que permiten sumar un costado cultural a la visita.

Cómo ir hasta Saladillo

Para llegar a Saladillo en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el recorrido es directo y bien señalizado. La opción más utilizada es tomar la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Una vez allí, se continúa hasta la ciudad de Cañuelas.

Desde ese punto, hay que tomar la Ruta Nacional 205, que conecta directamente con Saladillo. Este tramo es completamente por ruta asfaltada y atraviesa localidades del interior bonaerense, con buen estado general y servicios en el camino.

El trayecto total es de aproximadamente 180 kilómetros y demanda 2 horas y media, dependiendo del tránsito. Es un viaje cómodo, ideal para una escapada corta, ya que no presenta mayores complicaciones y cuenta con señalización clara durante todo el recorrido.