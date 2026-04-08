Abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2026 + Seguir en









La convocatoria abarca a los 135 municipios, con competencias deportivas y culturales para todas las edades.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se destaca la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, una de las principales políticas públicas del país, que promueve la integración, el deporte y la cultura con alcance en los 135 municipios.

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Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y la inscripción se realiza a través del sitio oficial.

juegos bonaerenses 2 El gobierno de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, resaltó “la decisión política del gobernador Axel Kicillof de garantizar la continuidad de los Juegos, que llevan más de 30 años de celebración ininterrumpida y ya forman parte de la identidad bonaerense, aún en un contexto de ajuste y asfixia financiera en el marco de un proceso de desfinanciamiento a nivel nacional”.

juegos bonaerenses 4 Es organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes. juegos bonaerenses 3 El certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. Entre las principales novedades de este año, en juveniles se destaca la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades.

Además, continúan las categorías para trasplantados con las tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa.

juegos bonaerenses 5 La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y la inscripción se realiza a través del sitio oficial. El subsecretario de Deportes Cristian Cardozo, por su parte, señaló: “Los Juegos constituyen un espacio de contención y construcción de comunidad y representan una política pública que ya está en el corazón de todas y todos los bonaerenses”. La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia. Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. La etapa final, como ya es tradición, tendrá lugar en la cuidad de Mar del Plata en el mes de octubre.