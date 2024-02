Almuerzos en CABA: dónde conseguir menús completos desde $6.000

Si para el mediodía te encontrás trabajando en el centro porteño y no sabes en dónde comer rico y abundante, no te pierdas la siguiente nota con más de 11 restaurantes imperdibles.

Si trabajas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y ya te quedaste sin ideas de restaurantes para ir a almorzar , no te pierdas la siguiente nota con algunos menús ejecutivos completos que ofrecen diversos locales porteños. Desde $6.000 , conocé dónde se ubican, qué ofrecen y en qué horarios acceder a ellos. Imperdibles.

Dirección: Pierina Dealessi 140, Puerto Madero.

Croque Madame Puerto Madero.jpg Croque Madame.

Hierro

La moderna parrilla especializada en carnes maduradas in situ brinda tres opciones de menú ejecutivo, disponibles de lunes a viernes. Hay almuerzos de un paso, dos pasos o tres pasos a elección más una bebida sin alcohol, por un valor de $6.950, $7.950 o $8.950, respectivamente. Como entrada, se puede optar por empanadas fritas de carne o vegetarianas, berenjena grillada, gazpacho de remolachas ahumadas o coliflor asada. Como principal, hay una hamburguesa artesanal con un blend de carnes Angus Black, una milanesa de bife de chorizo, pesca del día, cintas de espinaca o una ensalada completa. Para coronar, se proponen frutillas con crema o flan casero. Válido para consumo en salón o para take away.