Este es el ejercicio que reduce hasta 90% el riesgo de infartos y ACV

Científicos revelan cuál es el tipo de ejercicio que no puede faltar en tu rutina y que puede ser clave para evitar enfermedades graves.

Especialistas recomiendan incorporar entrenamiento de fuerza, al menos dos o tres veces por semana.

Los infartos y los accidentes cardiovasculares (ACV), se encuentran entre las principales causas de muerte en todo el mundo, afectando sobre todo a las personas mayores. Sin embargo, distintos estudios científicos demostraron que mantener una rutina de actividad física puede ayudar a reducir de manera significativa el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades cardiovasculares.

Además de llevar una buena alimentación y realizar chequeos médicos regulares, los especialistas afirman que hay un tipo de ejercicio en particular que es clave para cuidar la salud del corazón y del cerebro. Incluso algunas investigaciones destacan que hay ejercicios fáciles de practicar y que con solo hacerlos media hora al día, podrían reducir el riesgo de sufrir infartos y ACV entre un 80% y un 90%.

60 ejercicios Beneficios de los ejercicios de fuerza Según un estudio científico llamado Attica, publicado en la revista British Medical Journal, las personas mayores de 45 años que realizaban ejercicios de fuerza de manera habitual reducían considerablemente los riesgos de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares.

Los especialistas observaron que además de adquirir más musculatura, reducían a más de un 81% la probabilidad de padecer estos problemas cardiovasculares en comparación con quienes no practican este tipo de actividad física.

Especialistas en cardiología recomiendan practicar estiramientos con pesas dos o tres veces a la semana y también hacer ejercicio aeróbico, que puede ser caminar rápido, correr o hacer alguna actividad movida como bailar. A su vez, aconsejan combinar esta práctica con una alimentación balanceada, para llegar de la mejor forma a la adultez.

Hábitos que ayudan a prevenir el riesgo de infartos y ACV Aunque la actividad física es clave, hay otros hábitos saludables que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares: Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y el gluten.

Reducir la ingesta de sal con sodio, azúcar y edulcorantes artificiales (se pueden sustituir con stevia).

Beber entre 2 y 3 litros de agua por día.

Incluir frutas, verduras y alimentos ricos en omega-3, como el pescado.

Priorizar carnes magras dentro de una alimentación equilibrada.

Evitar el consumo de tabaco.

Limitar la ingesta de alcohol.

Reducir las bebidas azucaradas y gaseosas.

Incorporar frutos secos en la dieta.

Realizar controles médicos periódicos y realizar actividad física regularmente.

Gestionar el estrés mediante la meditación, yoga o contacto con la naturaleza.

